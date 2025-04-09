Жгли машины и готовили массовые убийства людей: 17-летние террористы готовятся к суду в Волгограде





В Волгограде готовятся к суду двое 17-летних местных жителей, задержанных в городе Волжском в 2024 году по подозрению в подготовке терактов в военном комиссариате и в отделе полиции. Как сообщили 9 апреля в волгоградском СУ СКР, первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела в отношении них.





По сведениям пресс-службы регионального следственного управления, волгоградцы обвиняются в серии тяжких преступлений. А именно: в участии в террористической организации и в содействии террористам (ст. 205 УК РФ, ст. 205.1 УК РФ, ст.205.2 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч.2 ст.205.5 УК РФ), в незаконных изготовлении, приобретении, хранении взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов (ст. 222 УК РФ, ст.222.1 УК РФ, ст. 223.1 УК РФ), а также нескольких эпизодах умышленного повреждения чужого имущества (ст.167 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, 17-летние жители Волгоградской области вступили в проукраинскую террористическую организацию, основной идеологией которой является расовое и религиозное превосходство. Волгоградцы повреждали автомобили земляков, а особое внимание при этом уделяли транспорту волгоградцев, на котором имелась символика поддержки специальной военной операции.

– Кроме того, обвиняемые осуществляли подготовку в Волгоградской области крупных терактов, в том числе в местах массового скопления людей, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – В рамках подготовки они изучили запрещенную литературу, и с помощью указанной в ней инструкции самостоятельно изготовили взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание.

Следователям СКР также удалось выяснить, что фигуранты уголовного дела в Telegram занимались пропагандой терроризма, а также спонсировали деятельность проукраинской террористической организации.

В задержании и раскрытии преступлений, совершенных жителями Волгоградской области, были задействованы сотрудники региональных управлений СК , ФСБ и МВД России.

Во время обысков оперативники изъяли из их жилищ боеприпасы к огнестрельному оружию, СВУ с поражающими элементами, которое они планировали использовать для подрыва зданий военкомата и территориального отдела полиции.

– В настоящее время расследование завершено. Обвиняемые уже закончили знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд. Фигуранты находятся под стражей, – сообщила Наталия Рудник.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало со ссылкой на ФСБ России о том, что с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов подростки повредили в Волгоградской области в общей сложности 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов.

Видео: СУ СК России по Волгоградской области, ФСБ России