Расследования

Жгли машины и готовили массовые убийства людей: 17-летние террористы готовятся к суду в Волгограде

Расследования 09.04.2025 11:51
0
09.04.2025 11:51


В Волгограде готовятся к суду двое 17-летних местных жителей, задержанных в городе Волжском в 2024 году по подозрению в подготовке терактов в военном комиссариате и в отделе полиции. Как сообщили 9 апреля в волгоградском СУ СКР, первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела в отношении них.



По сведениям пресс-службы регионального следственного управления, волгоградцы обвиняются в серии тяжких преступлений. А именно: в участии в террористической организации и в содействии террористам (ст. 205 УК РФ, ст. 205.1 УК РФ, ст.205.2 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч.2 ст.205.5 УК РФ), в незаконных изготовлении, приобретении, хранении взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов (ст. 222 УК РФ, ст.222.1 УК РФ, ст. 223.1 УК РФ), а также нескольких эпизодах умышленного повреждения чужого имущества (ст.167 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, 17-летние жители Волгоградской области вступили в проукраинскую террористическую организацию, основной идеологией которой является расовое и религиозное превосходство. Волгоградцы повреждали автомобили земляков, а особое внимание при этом уделяли транспорту волгоградцев, на котором имелась символика поддержки специальной военной операции.

Кроме того, обвиняемые осуществляли подготовку в Волгоградской области крупных терактов, в том числе в местах массового скопления людей, – сообщила официальный представитель  СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – В рамках подготовки они изучили запрещенную литературу, и с помощью указанной в ней инструкции самостоятельно изготовили взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание. 

Следователям СКР также удалось выяснить, что фигуранты уголовного дела в Telegram занимались пропагандой терроризма, а также спонсировали деятельность проукраинской террористической организации. 

В задержании и раскрытии преступлений, совершенных жителями Волгоградской области, были задействованы сотрудники региональных управлений СК , ФСБ и МВД России.

Во время обысков оперативники изъяли из их жилищ боеприпасы к огнестрельному оружию, СВУ с поражающими элементами, которое они планировали использовать для подрыва зданий военкомата и территориального отдела полиции. 

В настоящее время расследование завершено. Обвиняемые уже закончили знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд. Фигуранты находятся под стражей, – сообщила Наталия Рудник. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало со ссылкой на ФСБ России о том, что с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов подростки повредили в Волгоградской области в общей сложности 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов. 

Видео: СУ СК России по Волгоградской области, ФСБ России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.04.2025 12:52
Расследования 09.04.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 11:30
Расследования 09.04.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 11:01
Расследования 09.04.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 10:43
Расследования 09.04.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 08:52
Расследования 09.04.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2025 21:01
Расследования 08.04.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2025 13:50
Расследования 08.04.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2025 13:19
Расследования 08.04.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2025 12:27
Расследования 08.04.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2025 21:49
Расследования 07.04.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2025 12:19
Расследования 07.04.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2025 11:16
Расследования 07.04.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2025 12:50
Расследования 05.04.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.04.2025 15:06
Расследования 04.04.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.04.2025 12:37
Расследования 04.04.2025 12:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:52
Арестованный волгоградский генерал Попов уйдет на СВОСмотреть фотографии
12:47
В Волжском пьяному лихачу грозит 12-летний срок за смертельное ДТП на ул. ПаромнойСмотреть фотографии
11:51
Жгли машины и готовили массовые убийства людей: 17-летние террористы готовятся к суду в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
В Волгограде осудят молодых людей, устроивших пальбу на парковке «Магнита»Смотреть фотографии
11:27
Фура опрокинулась и рассыпала груз на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
11:12
Волгоградца оштрафовали за оскорбление замглавврача поликлиники №3Смотреть фотографии
11:07
В Волгограде могут изменить схему начисления платы за вывоз мусораСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде пересмотрен приговор перевозчикам табачного контрафакта на 139 млн рублейСмотреть фотографии
10:43
Горы поддельного творога нашли на молзаводе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
В регионе России хотят ввести «кодекс мигрантов»Смотреть фотографии
10:32
«Воинский эшелон» прибудет в Волгоград 8 мая: маршрут движенияСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде с 11 апреля запустят 12 дачных автобусовСмотреть фотографии
10:13
Минсельхоз проведет Всероссийский День поля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
Волжский абразивный завод может вознаградить акционеров на 99 млн рублейСмотреть фотографии
09:40
Волгоградские школьники поборолись на квизе за звание самых умныхСмотреть фотографии
08:52
Арестованная в Москве волгоградская чиновница может выйти на свободуСмотреть фотографии
08:23
Самолет из Новосибирска в Волгоград приземлили в СамареСмотреть фотографии
08:07
Росавиация открыла аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:05
Четыре рейса в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области напомнили о нормах вылова судака и ближайших запретахСмотреть фотографии
21:25
Набиуллина: замедление инфляции в России не останавливаетсяСмотреть фотографии
21:01
Приговор за госизмену Никите Журавелю оставили без измененийСмотреть фотографии
20:38
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
20:20
Город испытаний? В Волжском в пик похолодания отключили ГВС и отоплениеСмотреть фотографии
19:31
Повидали многое, но не сломило никого: в Волгограде медалями Минобороны наградили 17 добровольцев СВОСмотреть фотографии
19:15
Лихач на тонированной «Приоре» сбил женщину на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:54
В Волгограде экстренно закрыли станцию СТ «Профсоюзная»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:22
В Волгограде восстановили знаменитую надпись на ступенях Мамаева курганаСмотреть фотографии
18:05
В России освободили от призыва участников добровольческих формированийСмотреть фотографии
17:41
Заболеваемость ОРВИ сократилась в Волгоградской области в 1,8 разаСмотреть фотографии
 