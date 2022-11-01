Тайник с оружием влиятельной в прошлом ОПГ обнаружен в Волгограде

Происшествия 01.11.2022 16:23
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01.11.2022 16:23
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, который ранее принадлежал организованной преступной группе, прекратившей свое существование.
- Силовиками из схрона изъято: 5 автоматов «АКС-74У», 4 реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 «Муха», 2 самодельных глушителя на автомат АК-74, - сообщили в УФСБ по региону.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области следователями ГУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК России.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области
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