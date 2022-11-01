Мобилизованные волгоградцы стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова









Учебные стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова проходят для мобилизованных в Волгоградской области.

- На войсковом стрельбище учебного центра военнослужащие, призванные из запаса, отработали нормативы по подготовке штатного вооружения к бою, а также выполнили упражнения учебных стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова по неподвижным мишеням с места, а также по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе тренировок пулеметные расчеты, сформированные из мобилизованных военнослужащих, отработали огневое поражение мишеней на различных дистанциях, оборудование огневых позиций и порядок действий расчета в атаке и в обороне.

В основу курса подготовки, как отмечается, взят боевой опыт ведения современных вооруженных конфликтов, в том числе и специальной военной операции на территории Украины.

Фото: пресс-служба Южного военного округа