Мобилизованные волгоградцы стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова

Общество 01.11.2022 09:20
0
01.11.2022 09:20
Учебные стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова проходят для мобилизованных в Волгоградской области.
- На войсковом стрельбище учебного центра военнослужащие, призванные из запаса, отработали нормативы по подготовке штатного вооружения к бою, а также выполнили упражнения учебных стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова по неподвижным мишеням с места, а также по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В ходе тренировок пулеметные расчеты, сформированные из мобилизованных военнослужащих, отработали огневое поражение мишеней на различных дистанциях, оборудование огневых позиций и порядок действий расчета в атаке и в обороне.
В основу курса подготовки, как отмечается, взят боевой опыт ведения современных вооруженных конфликтов, в том числе и специальной военной операции на территории Украины.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Мобилизованные под Волгоградом уничтожают цели из танков и РПГ01.11.2022 13:47
Общество 01.11.2022 13:47
«Раскупают как горячие пирожки»: волгоградцы бросились снимать посуточно жилье, чтобы помыться01.11.2022 13:13
Общество 01.11.2022 13:13
«Дари еду»: нуждающиеся волгоградцы вновь получили вкусные подарки01.11.2022 12:39
Общество 01.11.2022 12:39
РПН: хозяина задержанных в Волгограде экзотических животных нашли, зверей конфисковали01.11.2022 12:28
Общество 01.11.2022 12:28
«Все стыки сварены»: названы сроки запуска трубы коллектора после аварии в Волгограде01.11.2022 12:03
Общество 01.11.2022 12:03
Бочаров: 10 ноября в регионе стартуют выплаты 100 тыс. рублей добровольцам01.11.2022 11:59
Общество 01.11.2022 11:59
Губернатор Бочаров объявил о завершении мобилизации в Волгоградской области01.11.2022 11:16
Общество 01.11.2022 11:16
Андрей Бочаров собирает заседание оперштаба по режиму повышенной готовности01.11.2022 11:07
Общество 01.11.2022 11:07
Волгоградцам сообщили, где ждать водовозок 1 ноября: список адресов01.11.2022 10:46
Общество 01.11.2022 10:46
«Сколько еще ждать воды?»: в Волгограде завершают сварочные работы на месте коммунального ЧП01.11.2022 09:26
Общество 01.11.2022 09:26
Cуд в Волгограде признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билете31.10.2022 21:54
Общество 31.10.2022 21:54
Операция «Ликвидация»: смотрим, как меняют гигантские трубы на месте коммунального ЧП в Волгограде31.10.2022 20:54
Общество 31.10.2022 20:54
Мать погибшего в СВО собралась в Москву ради Аллеи Славы в Камышине31.10.2022 20:15
Общество 31.10.2022 20:15
В Волгограде в пострадавших от коммунального ЧП районах запускают котельные31.10.2022 19:25
Общество 31.10.2022 19:25
Там люди в форме с автоматами: в центре Волгограда раздались звуки стрельбы и взрывов31.10.2022 16:19
Общество 31.10.2022 16:19