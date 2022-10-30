Мобилизованным волгоградцам передали теплые вещи и обереги

Жители Палласовского района Волгоградской области собрали дополнительное обмундирование для мобилизованных бойцов. Как сообщает ИА «Высота 102», помимо снаряжения военным передали обереги.





— Теплые свитера, утепленные резиновые сапоги, термобелье, тактические пятиточечники, армейские разгрузки и продукты — все это делегация отвезла на полигон, где мужчины проходят подготовку, — сообщил информагентству в администрации Николаевского района.





Уточняется, что для мобилизованных передали обереги в виде ангелов. Частичку своего тепла передали защитникам воспитанники детского сада «Солнышко».

Фото: администрации Николаевского района

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