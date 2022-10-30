Дождь со снегом и шторм: в Волгоградской области похолодает до -6 °С

Новая неделя начнется в Волгоградской области с похолодания и штормового ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью температура в отельных районах опустится до -6 °С.

— Завтра, 31 октября, в регионе прогнозируется дождь со снегом. Осадки от небольших до умеренных. Ветер северо-западного направления с порывами до 15-20 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные часы по области +1...+6 °С, в отдельных северных районах -1...-6 °С, днем воздух прогреется до +1...+6 °С.

Во вторник, 1 ноября, в отдельных районах Волгоградской области синоптики обещают небольшие осадки. Ночью пройдет снег, днем вероятен дождь и дождь со снегом. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном 0...-5 °С, в дневные часы днем +1...+6 °С.

В Волгограде в первый рабочий день днем ожидается дождь со снегом. Ветер северо-западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью в городе на Волге +3...+5 °С, днем воздух прогреется до +4...+6 °С.

— Во вторник, 1 ноября, вероятны небольшие осадки ночью в виде снега, днем — пройдет дождь со снегом, — добавили прогнозисты. — Ветер северо-западный 6-11 м/с, в дневные часы скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Ночью в областной столице 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 31 октября по 6 в Волгограде установится пасмурная дождливая погода с сильным ветром до 12-14 м/с. Ночные температуры не будут превышать значений в 0...+1 °С, днем столбики термометров покажут всего +2...+4 °С. Самым теплым днем на новой неделе окажется четверг — в дневные часы воздух прогреется до +6 °С.

Сегодня в городе-герое облачно с прояснениями. В утренние и дневные часы возможен дождь. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с. Днем в областном центре +9...+11 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»