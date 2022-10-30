Общество

Дождь со снегом и шторм: в Волгоградской области похолодает до -6 °С

Общество 30.10.2022 07:59
0
30.10.2022 07:59


Новая неделя начнется в Волгоградской области с похолодания и штормового ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью температура в отельных районах опустится до -6 °С.

— Завтра, 31 октября, в регионе прогнозируется дождь со снегом. Осадки от небольших до умеренных. Ветер северо-западного направления с порывами до 15-20 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные часы по области +1...+6 °С, в отдельных северных районах -1...-6 °С, днем воздух прогреется до +1...+6 °С. 

Во вторник, 1 ноября, в отдельных районах Волгоградской области синоптики обещают небольшие осадки. Ночью пройдет снег, днем вероятен дождь и дождь со снегом. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном 0...-5 °С, в дневные часы днем +1...+6 °С.

В Волгограде в первый рабочий день днем ожидается дождь со снегом. Ветер северо-западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью в городе на Волге +3...+5 °С, днем воздух прогреется до +4...+6 °С.

— Во вторник, 1 ноября, вероятны небольшие осадки ночью в виде снега, днем — пройдет дождь со снегом, — добавили прогнозисты. — Ветер северо-западный 6-11 м/с, в дневные часы скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Ночью в областной столице 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 31 октября по 6 в Волгограде установится пасмурная дождливая погода с сильным ветром до 12-14 м/с. Ночные температуры не будут превышать значений в 0...+1 °С, днем столбики термометров покажут всего +2...+4 °С. Самым теплым днем на новой неделе окажется четверг — в дневные часы воздух прогреется до +6 °С.

Сегодня в городе-герое облачно с прояснениями. В утренние и дневные часы возможен дождь. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с. Днем в областном центре +9...+11 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.10.2022 09:33
Общество 30.10.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2022 08:47
Общество 30.10.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 21:58
Общество 29.10.2022 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 20:53
Общество 29.10.2022 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 17:47
Общество 29.10.2022 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 17:00
Общество 29.10.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 14:37
Общество 29.10.2022 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 14:20
Общество 29.10.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 12:18
Общество 29.10.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 11:15
Общество 29.10.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 08:51
Общество 29.10.2022 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 08:30
Общество 29.10.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.10.2022 08:00
Общество 29.10.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 21:41
Общество 28.10.2022 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2022 21:13
Общество 28.10.2022 21:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:33
Волгоградский врач рассказал о 7 симптомах смертельно опасного состоянияСмотреть фотографии
08:47
«Россия, вперед! Вы лучшие»: волгоградские дети написали трогательные письма в зону СВОСмотреть фотографии
07:59
Дождь со снегом и шторм: в Волгоградской области похолодает до -6 °ССмотреть фотографии
21:58
Капсулу с землей Мамаева кургана доставят из Волгограда на КузбассСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде 31 октября обещают первый снегСмотреть фотографии
19:32
Леса в Волгоградской области опылят с самолетовСмотреть фотографии
19:29
Волгоградский «Ротор» выстрадал минимальную победу в матче с «Машуком-КМВ»Смотреть фотографии
18:48
«А что, можно и руками?»: на «Волгоград Арене» сборная России по регби уступила легионерам – 22:21Смотреть фотографии
17:47
Режим ЧС введен в Волгограде из-за коммунальной аварии в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
17:00
Бочарову доложили о ходе ликвидации аварии на коллекторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Семья отравилась арбузом в Волгограде: умер 5-летний мальчик, его 11-летняя сестра в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волгоградская область подписала соглашение с федерацией регби РоссииСмотреть фотографии
14:20
«Там просто катастрофа»: в Волгограде расползается крыша многоквартирного домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
Бывшего детского омбудсмена Волгоградской области официально трудоустроилиСмотреть фотографии
12:18
Мобилизация поженила разведенную пару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Мобильные медицинские пункты отправили из Волгограда в подшефный район ЛНРСмотреть фотографии
10:23
В полиции назвали причины массового ДТП на трассе Саратов-ВолгоградСмотреть фотографии
09:45
«Берегите себя»: в Волгоградской области проводили мобилизованных на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:51
В Волгограде открыли горячие линии для оставшихся без воды жителейСмотреть фотографии
08:30
Работы продлеваются: что известно о ликвидации аварии на коллекторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
Матери мобилизованного волгоградца починили старую крышуСмотреть фотографии
21:41
Прокуратура начала проверку аварии на канализационном коллекторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:13
Власти Волгограда задумались над местами для парковокСмотреть фотографии
20:49
Росприроднадзор: стоки из аварийного коллектора в Волгограде утекли в ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
ДжейПи Нил в Волгограде: «Я очень люблю Россию и хотел бы здесь жить»Смотреть фотографии
20:06
Детфонд в Волгограде помогает прибывшим из ДНР и ЛНР россиянамСмотреть фотографии
19:35
СК разыскивает пропавшего 5 сентября волгоградца с шаткой походкойСмотреть фотографии
19:15
Жителей двух районов Волгограда обеспечивают питьевой водой: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Шойгу: рассылка повесток в России остановлена, но военкоматы продолжат работуСмотреть фотографии
18:08
Волгоградская пара покусилась на флаг РФ и разбила кучу стекла из-за водкиСмотреть фотографии
 