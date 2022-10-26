Опасный корм для собак поступил в продажу в Волгограде









Факт введения в оборот крупной партии корма для собак неизвестного происхождения выявлен в Волгоградской области. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, специалисты которого обнаружили продукцию неизвестного происхождения, которая поступила в продажу.

- В ходе анализа данных системы «Меркурий» мониторинговой группой ведомства выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии, допущенные ООО «Агрофарт», осуществляющим свою деятельность на территории города Волгограда, - рассказали в ведомстве. - Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Агрофарт» легализовано путем добавления продукции через «инвентаризацию» и направлено в оборот более 640 кг корма для собак неизвестного происхождения.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что данный факт свидетельствует о том, что уполномоченным лицом организации вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение продукции и безопасность используемого сырья при ее выработке.

По факту установленного нарушения должностными лицами Управления Россельхознадзора уполномоченному лицу ООО «Агрофарт» регистрация в ФГИС «Меркурий» приостановлена. Также компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.





В территориальном управлении Россельхознадзора не смогли оперативно пояснить, корм какого производителя, введенный в оборот в Волгограде, вызвал опасение у специалистов ведомства. На этот вопрос в ведомстве пообещали ответить в максимально короткие сроки только после официального редакционного запроса.