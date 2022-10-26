Опасный корм для собак поступил в продажу в Волгограде

Общество 26.10.2022 13:04
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26.10.2022 13:04
Факт введения в оборот крупной партии корма для собак неизвестного происхождения выявлен в Волгоградской области. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, специалисты которого обнаружили продукцию неизвестного происхождения, которая поступила в продажу.
- В ходе анализа данных системы «Меркурий» мониторинговой группой ведомства выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии, допущенные ООО «Агрофарт», осуществляющим свою деятельность на территории города Волгограда, - рассказали в ведомстве. - Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Агрофарт» легализовано путем добавления продукции через «инвентаризацию» и направлено в оборот более 640 кг корма для собак неизвестного происхождения.
Специалисты Россельхознадзора отмечают, что данный факт свидетельствует о том, что уполномоченным лицом организации вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение продукции и безопасность используемого сырья при ее выработке.
По факту установленного нарушения должностными лицами Управления Россельхознадзора уполномоченному лицу ООО «Агрофарт» регистрация в ФГИС «Меркурий» приостановлена. Также компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.
В территориальном управлении Россельхознадзора не смогли оперативно пояснить, корм какого производителя, введенный в оборот в Волгограде, вызвал опасение у специалистов ведомства. На этот вопрос в ведомстве пообещали ответить в максимально короткие сроки только после официального редакционного запроса.
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