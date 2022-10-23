В Волгограде раненым в СВО бойцам устроили позитивный вечер

Общество 23.10.2022 08:36
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23.10.2022 08:36
Артисты Нового экспериментального театра выступили перед военнослужащими, которые проходят лечение в военном госпитале в Волгограде.
- Для своих защитников творческий коллектив театра разработал специальную программу, включающую отрывки и главные сцены своих основных спектаклей, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
Гостями концерта также стали юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, которые прочли патриотические стихотворения и передали военнослужащим письма и рисунки.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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