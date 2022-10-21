Общество

Опыт не бережет: уже 88 жителей Волгоградской области отравились грибами

Общество 21.10.2022 19:32
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21.10.2022 19:32


В Волгоградской области с начала сезона отравились грибами 88 человек, семеро из которых – дети. Об этом ИА «Высота 102» рассказал заведующий Центром острых отравлений КБ №25 Сергей Ларионов. 

По наблюдениям специалиста, на больничной койке оказываются в этом году даже те, кого можно называть опытными грибниками. 

–  Среди госпитализированных не только любители, но и грибники с 30-летним стажем, – говорит врач-токсиколог. – Опыт работы нашего центра говорит о том, что лучший способ профилактики отравлений – это полный отказ от употребления дикорастущих грибов, но если все же захотелось полакомиться грибами, шампиньоны, вешенки, даже белый гриб, искусственно выращенные на специальных фермах, можно сейчас купить в магазине.

Рассуждая о причинах госпитализаций, Сергей Ларионов говорит, что часто волгоградцы продолжают путать съедобные и ядовитые грибы. 

При этом фатальные ошибки допускают не только новички, но и пожилые граждане, которые в силу снижения зрения, могут попросту не различить опасный гриб. Опасными грибы могут также стать, если они произрастают вблизи трасс, в местах обработки деревьев и почвы, близ промышленных производств. Еще одна причина отравлений, даже условно безопасными грибами, – это погрешности в кулинарной обработке.

Специалист предупреждает, что детский организм более чувствителен к действию токсинов, поэтому симптомы при отравлении грибами у детей появляются быстрее, а процесс протекают куда тяжелее, чем у взрослых. 

Токсиколог напоминает, что грибы – скоропортящийся продукт. Уже через 4 часа после сбора в них начинается разложение. 

Грибы нужно незамедлительно – не позднее следующего утра – подвергать обработке, снижая тем самым шансы отравиться продуктами разложения. Отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде в течение 30 минут. Первую воду после закипания нужно слить, так как в ней будут содержаться токсины. Варить грибы необходимо до момента, когда они опустятся на дно и только после этого их можно солить, консервировать, тушить, жарить и т.п., соблюдая всю технологию приготовления, – советует Ларионов. 

Заведующий центром острых отравлений напоминает также о том, что праздничное застолье с грибами и алкоголем может очень скоро завершиться поминками. 

– Есть такие грибы, которые при употреблении с алкоголем могут вызвать тяжелые реакции в организме, похожие на сильное отравление. Это, к примеру, навозник, дубовик оливково-бурый, говорушка булавочная, чешуйчатка, трутовик серно-жёлтый. В целом, если на стол попадет ядовитый гриб, а вы при этом приняли алкоголь, спиртное ускорит всасывание ядов в кровь и ухудшит состояние в случае отравления. 

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