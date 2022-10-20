Общество

Жителям Волгоградской области посоветовали приспособить под бомбоубежища подвалы в МКД

Общество 20.10.2022 16:49
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20.10.2022 16:49


Жители города Камышина Волгоградской области распространяют в Сети рекомендации освободить подвалы в многоквартирных домах. В случае угроз, согласно тексту объявлений, авторы которых ссылаются на администрацию Камышина, такие помещения могут быть использованы жильцами в качестве бомбоубежищ.  

Текст объявления, гуляющего по камышинским пабликам, в частности, гласит: 

«По указанию комитета ЖКХ и администрации Камышина до 25 октября 2022 года необходимо подготовить подвальные помещения. В случае периода мобилизации и военного времени укрытием для нас будет служить подвал вашего дома. В связи с этим очистить все проходы, а также подготовить свое подвальное помещение для случая эвакуации. Оснастить вещами первой необходимости (еда, вода, стулья, свечки, фонарики, одеяло, подушки). Выбрать старшего в подъезде, отвечающего за содержание подвальных помещений, предназначенных для укрытия населения».

Согласно таким объявлениям, привести подвалы в состояние, указанное в инструкции, нужно до 25 октября. 


В администрации Камышина подтверждают подлинность таких листовок, однако подчеркивают, что распространялись они одной из управляющих компаний по собственной инициативе.

Также уточняется, что в ходе месячника по гражданской обороне ежегодно все общедомовое имущество в многоквартирных домах проверяется специальными комиссиями. Перед стартом отопительного сезона, в частности, проверяют подвалы и чердаки на предмет захламленности. Задача управляющих компаний – устранить выявленные нарушения, в том числе по уборке мест общего пользования.

Фото: Жесть Камышина / VK.com

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