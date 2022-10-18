Почетными гражданами Волгоградской области стали два фронтовика









Сегодня, 18 октября, звание «Почетный гражданин Волгоградской области» присвоено двум участникам Великой Отечественной войны Евгению Рогову и Виктору Шестелю. Постановление о присуждении фронтовикам почетных званий депутаты Волгоградской областной думы приняли на внеочередном заседании единогласно.

- Документ внесен губернатором Андреем Бочаровым, который поддержал инициативу областного совета ветеранов, - сообщили в регпарламенте.

Виктор Федорович Шестель принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, взятии Берлина. После войны служил в Прибалтийском военном округе, Северо-Кавказском военном округе, Германии. Закончил службу в звании полковника. Затем работал в Волгоградском политехническом институте, где более 20 лет возглавлял отдел технических средств обучения.

Евгений Федорович Рогов попал на фронт сразу после окончания школы. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Севастополя, победу встретил в Бухаресте. В мирное время окончил с отличием вуз, работал зоотехником, старшим преподавателем в сельхозинституте, занимался научно-исследовательской деятельностью.

За воинскую доблесть и трудовые свершения ветераны отмечены многочисленными наградами.

- Оба фронтовика внесли большой вклад в общественную жизнь города-героя и всего региона, патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие наставничества, - сообщили в облдуме. - Символично, что решение о присвоении высшей награды Волгоградской области участникам Великой Отечественной войны принято в преддверии 80-летнего юбилея Сталинградской Победы.

Фото: Волгоградская областная дума



