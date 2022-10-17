Детей мобилизованных волгоградцев бесплатно накормят в школе

Дети жителей Волгоградской области, призванных в ходе частичной мобилизации, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной думы, соответствующие поправки в региональное законодательство рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета: корректировки вносятся в статью 46 регионального Социального кодекса.

– В соответствии с законопроектом расширен перечень категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 5-11 классов, которым предоставляется бесплатное горячее питание, – сообщили в облдуме.

Комитет в составе депутатов Александра Блошкина, Наталии Барышниковой, Сергея Булгакова, Алексея Бурова рекомендовал Волгоградской областной Думе принять указанный законопроект.

Отметим, что на минувшей неделе сведения о том, кто из родителей волгоградских школьников был мобилизован, начали собирать в некоторых учебных заведениях областного центра. Редакция «Высоты 102» направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, с какой целью собирают такие сведения, однако ответа на момент публикации не поступило.