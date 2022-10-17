Общество 17.10.2022 18:22
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17.10.2022 18:22
Россияне дали оценку школьному образованию. Более половины респондентов (54%) считают его удовлетворительным или более чем удовлетворительным, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса*.
Треть россиян (34%) отметили, что в школе их детей наблюдается дефицит учителей. Больше всего не хватает преподавателей математики (10%) и химии (8%).
Россияне рассказали, что хотели бы поменять в школьном образовании.
Четверть респондентов (26%) хотели бы, чтобы в школьную программу были добавлены уроки финансовой грамотности, основы робототехники и инновационные технологии (по 19%), а также информационная безопасность (15%). Еще 8% отметили «зеленые уроки» с информацией об осознанном потреблении.
27% респондентов предлагают отказаться от домашних заданий, еще 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ, 11% хотели бы, чтобы у учеников была возможность дискутировать с педагогом, а не подчиняться правилу «учитель всегда прав». Еще 11% опрошенных предлагают оснастить школы современной техникой, а 8% - отменить слишком строгую, по их мнению, дисциплину.
СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» выяснили, как россияне выбирают школу для своих детей. 40% отталкиваются от близости учебного заведения к дому, 12% — от специализации школы, а 11% выбирают учителя, а не школу. Еще столько же (11%) доверяют отзывам от знакомых или из интернета, а 7% отдали ребенка в ту же школу, где учились сами.
*Репрезентативный опрос проведен СК «Росгосстрах» и банком «Открытие» в октябре 2022 года среди 1218 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
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