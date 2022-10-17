Расследования

В Волгограде троим отличившимся в ходе СВО бойцам ОМОН вручили медали

Расследования 17.10.2022 15:49
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17.10.2022 15:49


В Волгограде 17 октября в торжественной обстановке государственные награды вручили сотрудникам Росгвардии, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», медалями «За отвагу» награждены трое волгоградцев. 

– Начальник управления Росгвардии по Волгоградской области генерал–майор полиции Юрий Тупиков вручил госнаграды бойцам ОМОН «Сталинград», – сообщила официальный представитель управления Екатерина Сухова. – Медалями волгоградцы награждены Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. 


Юрий Тупиков поблагодарил росгвардейцев за храбрость, решительность и высокий профессионализм, подчеркнув, что личный состав ОМОН «Сталинград» достойно выполняет поставленные перед ним задачи.

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