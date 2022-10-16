В Волгограде ищут пропавший в 90-е памятник героям Сталинграда

Жителей Волгограда просят помочь в поисках памятника героям Сталинградской битвы. Как сообщает ИА «Высота 102», пост размещен от лица представителей администрации Горсада.





— Просим откликнуться тех, кто имеет какую либо информацию об изображенном на фото памятнике. С течением времени он разрушился и в начале 90-х годов кому-то из художников (скульпторов) дали задание сделать копию, — поясняется в тексте обращения. — Ее очевидно сделали, но скорее всего не заплатили и она оказалась на даче у исполнителя.

Уточняется, что администрация готова заплатить за копию в разумных пределах и установить памятник на место, где он размещался ранее. Представители Горсада подчеркивают, что в Волгоградской области готовятся к празднования 80-летия Сталинградской Победы и поэтому вернуть памятник становится буквально делом чести.





Волгоградский краевед Роман Шкода отмечает, что памятник героям Сталинградской битвы был установлен в Городском саду еще в те времена, когда он был разделен на две части — Комсомольский сад (памятник как раз там и стоял) и, собственно, Горсад, располагавшийся за специальным входом рядом с «Победой».

— Это был один из первых памятников Сталинградской битве, установленных в городе. Случилось это еще в 1949 году. В 1957 году к этому памятнику была перенесена могила генерала Глазкова. Могила была накрыта гранитной плитой с бронзовым барельефом работы Вучетича, — рассказывает Шкода. — По сути, памятник с могилой Глазкова составили единую композицию. В таком виде эта композиция просуществовала около сорока лет.

Далее, по словам краеведа, памятник пропал.





— Что именно случилось в середине 90-х — неизвестно. Никакой официальной информации на этот счет найти не удалось. Есть лишь упоминания, что уничтожен он был в связи с «ветхостью». Времена были такие… — добавляет Роман Шкода.

Сейчас в районе бывшего памятника защитникам Сталинграда остается лишь пустое место. Могила генерала Глазкова по-прежнему существует. К ней продолжают нести цветы.

Фото: Горсад / Царицын.РФ

