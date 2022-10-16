Общество

В Волгограде ищут пропавший в 90-е памятник героям Сталинграда

Общество 16.10.2022 17:05
0
16.10.2022 17:05


Жителей Волгограда просят помочь в поисках памятника героям Сталинградской битвы. Как сообщает ИА «Высота 102», пост размещен от лица представителей администрации Горсада. 


— Просим откликнуться тех, кто имеет какую либо информацию об изображенном на фото памятнике. С течением времени он разрушился и в начале 90-х годов кому-то из художников (скульпторов) дали задание сделать копию, — поясняется в тексте обращения. — Ее очевидно сделали, но скорее всего не заплатили и она оказалась на даче у исполнителя.  

Уточняется, что администрация готова заплатить за копию в разумных пределах и установить памятник на место, где он размещался ранее. Представители Горсада подчеркивают, что в Волгоградской области готовятся к празднования 80-летия Сталинградской Победы и поэтому вернуть памятник становится буквально делом чести. 


Волгоградский краевед Роман Шкода отмечает, что памятник героям Сталинградской битвы был установлен в Городском саду еще в те времена, когда он был разделен на две части — Комсомольский сад (памятник как раз там и стоял) и, собственно, Горсад, располагавшийся за специальным входом рядом с «Победой».

— Это был один из первых памятников Сталинградской битве, установленных в городе. Случилось это еще в 1949 году. В 1957 году к этому памятнику была перенесена могила генерала Глазкова. Могила была накрыта гранитной плитой с бронзовым барельефом работы Вучетича, — рассказывает Шкода. — По сути, памятник с могилой Глазкова составили единую композицию. В таком виде эта композиция просуществовала около сорока лет.

Далее, по словам краеведа, памятник пропал. 


— Что именно случилось в середине 90-х — неизвестно. Никакой официальной информации на этот счет найти не удалось. Есть лишь упоминания, что уничтожен он был в связи с «ветхостью». Времена были такие… — добавляет Роман Шкода. 

Сейчас в районе бывшего памятника защитникам Сталинграда остается лишь пустое место. Могила генерала Глазкова по-прежнему существует. К ней продолжают нести цветы.

Фото: Горсад / Царицын.РФ 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.10.2022 19:08
Общество 16.10.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2022 15:31
Общество 16.10.2022 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2022 11:14
Общество 16.10.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2022 09:00
Общество 16.10.2022 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2022 08:00
Общество 16.10.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 20:59
Общество 15.10.2022 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 20:01
Общество 15.10.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 19:17
Общество 15.10.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 17:59
Общество 15.10.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 17:58
Общество 15.10.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 17:09
Общество 15.10.2022 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 16:06
Общество 15.10.2022 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 14:55
Общество 15.10.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 13:22
Общество 15.10.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 12:18
Общество 15.10.2022 12:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:53
«За нами победа»: разведчики НМ ЛНР записали обращение к волгоградцамСмотреть фотографии
19:08
Смотрим, что скрыто за буквами в обозначении ВУССмотреть фотографии
17:05
В Волгограде ищут пропавший в 90-е памятник героям СталинградаСмотреть фотографии
15:31
В акватории Волги горожане заметили необычную техникуСмотреть фотографии
14:31
Самолет рейса Москва — Волгоград подал сигнал бедствияСмотреть фотографии
13:24
Вооруженный житель Астрахани угнал BMW в центре Волгограда и разбился насмертьСмотреть фотографии
12:10
На Украине погиб старший сержант из-под Волгограда Александр КусмарцевСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области утки и лебеди облюбовали плавучие домаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Забросавшие камнями трамвай подростки попали на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Володин принимает жалобы на нарушения в ходе частичной мобилизацииСмотреть фотографии
09:00
Прилепин высказался об участии казаков Волгоградской области в СВОСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцам рассказали о самом теплом дне новой неделиСмотреть фотографии
20:59
В Волгоградской области в ночь на 16 октября ударят заморозки до -5Смотреть фотографии
20:01
«Отпели в том же храме, где крестили»: в Волгограде похоронили погибшего на Украине Бориса СавенковаСмотреть фотографии
19:17
«Мы тут замерзнем»: под Волгоградом оставшаяся без крова семья ютится в вагончикеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
Росстат: в Волгоградской области за 8 месяцев умерли 23303 человекаСмотреть фотографии
17:58
Волгоградские волонтеры в сентябре вернули родным 25 пропавшихСмотреть фотографии
17:09
К юбилею Победы реконструируют исторический центр ВолгоградаСмотреть фотографии
16:06
Волгоградская область получит еще четверть миллиарда рублей для расселения аварийного жильяСмотреть фотографии
14:55
Бочаров: рядом с новым арбитражным судом в Волгограде будет паркСмотреть фотографии
14:43
Волгоградский онколог назвал признаки раннего рака грудиСмотреть фотографии
13:22
В замерзающем Котово заработали котельные после срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:18
«Увозят на макулатуру»: волгоградцы протестуют против уничтожения уникального кинофондаСмотреть фотографии
11:11
15-летему кадету из Волгоградской области вручили госнаградуСмотреть фотографии
10:55
«Приезжал Леонид Ильич»: мемориалу Мамаев курган в Волгограде исполнилось 55 летСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом 71-летний пешеход погиб под колесами грузовикаСмотреть фотографии
09:33
Десять жителей Волгоградской области заболели бруцеллезомСмотреть фотографии
08:59
«Твоя история с билайном»: отдай голос за лучшую историю о мобильной связиСмотреть фотографии
08:40
В Калач-на-Дону приехала знаменитая тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!»Смотреть фотографии
08:01
На «Волгоград Арене» 29 октября впервые пройдет матч «русских медведей»Смотреть фотографии
 