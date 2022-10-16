Общество

Прилепин высказался об участии казаков Волгоградской области в СВО

Общество 16.10.2022 09:00
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16.10.2022 09:00


Российский политик, писатель и публицист Захар Прилепин высказался о формировании отряда казаков из Волгоградской области для участия в спецоперации на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», 35 казаков из региона объединились в отряд «Усть-Медведица».

— Это вот любо. Уже писал здесь, и еще раз напишу: спецоперация дала шанс казачеству вновь обратиться в славное воинское сословие, — цитирует информагентство пост в Telegram-канале Захара Прилепина. — А всех ряженых, прославленных только в боях с ксенией собчак, зато увешанных орденами за несуществующие битвы, надо, пользуясь случаем, погнать. Слава боевым казакам, наследникам великих традиций!


Добровольческий отряд сформирован в Усть-Медведицком казачьем округе. Атаман станичного казачьего общества «Михайловский юрт» Сергей Барышников сообщил о наборе 35 добровольцев. На призыв откликнулись жители Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других районов и городов Волгоградской области. Костяк «Усть-Медведицы» — добровольцы 40-50 лет, ранее принимавшие участие в чеченской и сирийской кампаниях.

Фото: Захар Прилепин/ t.me / СКО «Михайловский юрт»

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