В Волгоградской области в ночь на 16 октября ударят заморозки до -5









В Волгоградской области в ночь на 16 октября ночная температура опустится в некоторых районах до -5 градусов. Такое предупреждение, сообщает ИА «Высота 102», выдал Волгоградский ЦГМС. Днем будет не выше +13. В ближайшие три дня в регионе дождей не ожидается, однако ночью и утром возможен туман.





Заморозки обойдут стороной Волгоград. Но ночью 16 октября также будет холодно – до +1. В последующие дни ночные температуры повысятся до +2..+4.