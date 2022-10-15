Общество

В Волгоградской области в ночь на 16 октября ударят заморозки до -5

Общество 15.10.2022 20:59
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15.10.2022 20:59



В Волгоградской области в ночь на 16 октября ночная температура опустится в некоторых районах до -5 градусов. Такое предупреждение, сообщает ИА «Высота 102», выдал Волгоградский ЦГМС. Днем будет не выше +13. В ближайшие три дня в регионе дождей не ожидается, однако ночью и утром возможен туман.

Заморозки обойдут стороной Волгоград. Но ночью 16 октября также будет холодно – до +1. В последующие дни ночные температуры повысятся до +2..+4.


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