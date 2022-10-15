







Кабмин дополнительно направляет на расселение людей из аварийного жилья 24 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Михаила Мишустина, Волгоградская область получит еще на эти цели 321,3 миллиона рублей. Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года.

Напомним, в августе по поручению президента правительство утвердило новую программу расселения аварийного жилья. Она распространяется на многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия для 50 тысяч человек и расселить 1 млн кв. м.







