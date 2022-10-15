Общество

Волгоградская область получит еще четверть миллиарда рублей для расселения аварийного жилья

Общество 15.10.2022 16:06
0
15.10.2022 16:06



Кабмин дополнительно направляет на расселение людей из аварийного жилья 24 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Михаила Мишустина, Волгоградская область получит еще на эти цели 321,3 миллиона рублей. Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года.

Напомним, в  августе по поручению президента правительство утвердило новую программу расселения аварийного жилья. Она распространяется на многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия для  50 тысяч человек  и расселить 1 млн кв. м.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.10.2022 20:01
Общество 15.10.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 19:17
Общество 15.10.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 17:59
Общество 15.10.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 17:58
Общество 15.10.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 17:09
Общество 15.10.2022 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 14:55
Общество 15.10.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 13:22
Общество 15.10.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 12:18
Общество 15.10.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 11:11
Общество 15.10.2022 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 10:55
Общество 15.10.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 09:33
Общество 15.10.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2022 08:40
Общество 15.10.2022 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 20:17
Общество 14.10.2022 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 19:12
Общество 14.10.2022 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 18:18
Общество 14.10.2022 18:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Отпели в том же храме, где крестили»: в Волгограде похоронили погибшего на Украине Бориса СавенковаСмотреть фотографии
19:17
«Мы тут замерзнем»: под Волгоградом оставшаяся без крова семья ютится в вагончикеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
Росстат: в Волгоградской области за 8 месяцев умерли 23303 человекаСмотреть фотографии
17:58
Волгоградские волонтеры в сентябре вернули родным 25 пропавшихСмотреть фотографии
17:09
К юбилею Победы реконструируют исторический центр ВолгоградаСмотреть фотографии
16:06
Волгоградская область получит еще четверть миллиарда рублей для расселения аварийного жильяСмотреть фотографии
14:55
Бочаров: рядом с новым арбитражным судом в Волгограде будет паркСмотреть фотографии
14:43
Волгоградский онколог назвал признаки раннего рака грудиСмотреть фотографии
13:22
В замерзающем Котово заработали котельные после срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:18
«Увозят на макулатуру»: волгоградцы протестуют против уничтожения уникального кинофондаСмотреть фотографии
11:11
15-летему кадету из Волгоградской области вручили госнаградуСмотреть фотографии
10:55
«Приезжал Леонид Ильич»: мемориалу Мамаев курган в Волгограде исполнилось 55 летСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом 71-летний пешеход погиб под колесами грузовикаСмотреть фотографии
09:33
Десять жителей Волгоградской области заболели бруцеллезомСмотреть фотографии
08:59
«Твоя история с билайном»: отдай голос за лучшую историю о мобильной связиСмотреть фотографии
08:40
В Калач-на-Дону приехала знаменитая тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!»Смотреть фотографии
08:01
На «Волгоград Арене» 29 октября впервые пройдет матч «русских медведей»Смотреть фотографии
07:15
«Там целые озера нефти»: в Волгограде известную фирму застукали на сливе нефтешламаСмотреть фотографии
21:17
«Ессентуки» после разгрома от волгоградского «Ротора» подвергли экзекуцииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
В Волгограде Джефф Монсон поднимется на Мамаев курган в поддержку СВОСмотреть фотографии
19:12
Волгоградцев перед мобилизацией стали отправлять на медкомиссииСмотреть фотографии
18:18
В центре Волгограда появились светящиеся камыши и буквыСмотреть фотографии
17:07
Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе трупСмотреть фотографии
17:01
Детям мобилизованных волгоградцев предложили платить стипендии по 1100 рублейСмотреть фотографии
16:33
Путин назвал сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
16:09
После визита губернатора мобилизованным волгоградцам наладили бытСмотреть фотографии
16:01
Волгоградского ветерана переселяют из трущоб в новостройку после реакции БастрыкинаСмотреть фотографии
15:37
«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:0Смотреть фотографии
15:08
С Tele2 понедельники станут приятнымиСмотреть фотографии
14:36
У плиты, за рулем и без галстука: губернатор Бочаров в объективе волгоградских фотографовСмотреть фотографии
 