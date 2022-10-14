







Администрация Волгограда в ближайшее время начнет предоставлять новые квартиры жильцам дома № 10 по ул. 2-ой Штурманской, где проживает заинтересовавший главу СК России 90-летний ветеран труда - ребенок Сталинграда.

- В настоящее время пожилой волгоградец проживает в двухкомнатной квартире в доме, признанном аварийным. Для него уже подобрана новая двухкомнатная квартира площадью порядка 49 квадратных метров в новостройке ЖК «Колизей», - сообщили в мэрии. - В жилье выполнена чистовая отделка, смонтированы сантехника и автономная система отопления и горячего водоснабжения, есть кухонная плита. В самом ЖК имеется вся необходимая инфраструктура – остановки общественного транспорта, ярмарка, социальные учреждения.

Как ранее сообщалось, председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проведения проверки по факту нарушения прав ветерана труда в Волгоградской области. Следователей заинтересовала информация о 90-летнем пенсионере из Волгограда, которому якобы угрожают расправой соседи. Также ведомство обратило внимание и на то, что пожилой мужчина живет в аварийном доме. Руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову провести проверку и доложить о ситуации в Москву.

Сегодня, 14 октября, администрация Волгограда сообщила, что аварийный дом, где живет ветеран, в ближайшее время расселят. Горожанам передадут жилье в новостройках ЖК «Колизей», которые застройщик вводит в эксплуатацию раньше планируемого срока и уже готовится предоставить муниципалитету.

- Первоначально переселить ряд волгоградцев планировалось до конца 2023 года, но благодаря закупке жилплощади в домах, которые находились в высокой степени готовности, а также заблаговременному проведению администрацией всей подготовительной работы, переселение будет произведено досрочно, - пояснили в горадминистрации.

Застройщик уведомил мэрию о готовности передать свыше 360 квартир - в ближайшие недели начнется приемка квартир муниципалитетом, и уже в следующем месяце собственников пригласят на показы жилья, предлагаемого для переселения.

Переселение граждан из ветхих и аварийных домов осуществляется в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тысяч человек.



