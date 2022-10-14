Общество 14.10.2022 09:07
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14.10.2022 09:07
Совещание с руководителями управляющих компаний и ТСЖ по вопросу укрытия населения города состоялось в администрации Камышина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, на совещании рассматривались требования к заглубленным помещениям и другим подземным сооружениям, которые могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны.
Также были даны указания довести до населения информацию о местах укрытия. В частности, управляющие компании и ТСЖ до 25 октября должны проинформировать местных жителей о месторасположении заглубленных подземных помещений, приспосабливаемых в период мобилизации и в военное время.
Между тем, жителям Волгограда до сих пор не сообщают адреса бомбоубежищ и других мест, которые могут быть использованы в целях гражданской обороны. Попытки корреспондентов ИА «Высота 102» выяснить месторасположение таких помещений в администрации города и области ранее не увенчались успехом.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что на уровне региона ужесточили требования к содержанию бомбоубежищ.
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