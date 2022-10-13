Общество

Мобилизованным волгоградцам автоматически перечислят 100 тысяч рублей

Общество 13.10.2022 08:01
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13.10.2022 08:01



Чтобы получить одноразовую материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, мобилизованным жителям Волгоградской области не надо будет обращаться с заявлениями  в органы соцзащиты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области, выплата будет предоставляться согласно спискам, сформированным воинскими частями на основании выписки из приказа воинской части о зачислении мобилизованных граждан в списки личного состава и постановке их на все виды довольствия, и автоматически поступит на счет призванных волгоградцев. 

Средства перечислят  на счет мобилизованного в течение 5 рабочих дней со дня поступления в комитет соцзащиты списков граждан. 

Напомним, накануне в Волгоградской области приняли решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона за счет средств резервного фонда. Кроме того, одобрен ряд мер для социальной поддержки для членов семей таких граждан. 

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