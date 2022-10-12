В Волжском и Камышине стартует отопительный сезон

Общество 12.10.2022 15:40
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12.10.2022 15:40
В Волжском начинается подтопка соцобъектов. Подача тепла в детские сады, школы, медучреждения будет осуществляться после поступления соответствующей заявки от их руководителей в ресурсоснабжающую организацию, пояснили ИА «Высота 102» в администрации городского округа.
Ранее, напомним, в администрации Волгограда заявили, что 13 октября, в детсады и больницы начнут подавать тепло. К этому же сроку подтопка соцобъектов начнется и в Камышине.
При этом во многих районах региона отопительный сезон уже начался несколько дней назад. На севере Волгоградской области помимо детских садов, школ и больниц отапливаются уже и жилые дома.
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