Расчеты ПВО поразили условные цели в Волгоградской области









Расчеты противовоздушной обороны мотострелкового соединения провели тренировку в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие отработали занятие по маскировке позиций, организацию системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевод комплексов из походного положения в боевое.

- При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками, - рассказали в пресс-службе округа.

В тренировке было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) «Тор», зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».

Фото: пресс-служба Южного военного округа



