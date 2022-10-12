Расчеты ПВО поразили условные цели в Волгоградской области

Общество 12.10.2022 09:24
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12.10.2022 09:24
Расчеты противовоздушной обороны мотострелкового соединения провели тренировку в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие отработали занятие по маскировке позиций, организацию системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевод комплексов из походного положения в боевое.
- При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками, - рассказали в пресс-службе округа.
В тренировке было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) «Тор», зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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