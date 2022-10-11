Суд оштрафовал проживающую в Москве волгоградку за ролики в соцсети









Дзержинский районный суд Волгограда признал жительницу Москвы виновной в распространении экстремистских материалов.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, девушку привлекли к административной ответственности по двум материалам.

Установлено, что она зарегистрирована в Волгограде, но проживает в Москве. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» девушка разместила аудиоматериал, который еще в 2016 году решением Благовещенского городского суда Амурской области был признан экстремистским. Свою вину она не отрицала. По этому эпизоду ее признали виновной по ст. 20.29 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

Еще на 1000 рублей ее оштрафовали по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ за видеоролик, в материалах которого имеется публичная демонстрация символики нацистской Германии времен III рейха. Его нарушительница также опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».

В судебном заседании девушка пояснила, что ролик не воспринимался ею, как пропагандирующий идеи фашизма. Она такие идеи не поддерживает.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.



