Суд оштрафовал проживающую в Москве волгоградку за ролики в соцсети

Общество 11.10.2022 17:30
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11.10.2022 17:30
Дзержинский районный суд Волгограда признал жительницу Москвы виновной в распространении экстремистских материалов.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, девушку привлекли к административной ответственности по двум материалам.
Установлено, что она зарегистрирована в Волгограде, но проживает в Москве. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» девушка разместила аудиоматериал, который еще в 2016 году решением Благовещенского городского суда Амурской области был признан экстремистским. Свою вину она не отрицала. По этому эпизоду ее признали виновной по ст. 20.29 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 000 рублей.
Еще на 1000 рублей ее оштрафовали по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ за видеоролик, в материалах которого имеется публичная демонстрация символики нацистской Германии времен III рейха. Его нарушительница также опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».
В судебном заседании девушка пояснила, что ролик не воспринимался ею, как пропагандирующий идеи фашизма. Она такие идеи не поддерживает.
Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
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