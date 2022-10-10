Общество

Учения фронтовых бомбардировщиков начались в Волгоградской области

Общество 10.10.2022 09:27
0
10.10.2022 09:27



Сегодня, 10 октября, летный состав авиационного полка, базирующегося в Волгоградской области, приступил к отработке навыков управления фронтовым бомбардировщиком Су-24М на высотах от 200 метров.
- Экипажи отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах (от 100 до 1000 метров), воздушный бой с нанесением бомбового удара по наземным целям, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В учениях задействованы летчики квалификацией не ниже второго класса, выполнившие определенные упражнения курса боевой подготовки. 
В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи повышают навыки пилотирования в случае отказа авиационной техники, а также при скрытном перемещении, либо совершении маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Фото: пресс-служба ЮВО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2022 13:05
Общество 10.10.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2022 12:18
Общество 10.10.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.10.2022 07:33
Общество 10.10.2022 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 20:14
Общество 09.10.2022 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 17:31
Общество 09.10.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 15:14
Общество 09.10.2022 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 14:27
Общество 09.10.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 13:36
Общество 09.10.2022 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 12:39
Общество 09.10.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 10:14
Общество 09.10.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 08:43
Общество 09.10.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2022 07:24
Общество 09.10.2022 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2022 21:39
Общество 08.10.2022 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2022 21:07
Общество 08.10.2022 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2022 19:14
Общество 08.10.2022 19:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:09
На братскую могилу в Волгограде вернули золотую звездуСмотреть фотографии
13:05
На маршрут №18 выпустили 5 автобусов вместо троллейбусов, о которых просили волгоградцыСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде по улице Родниковая потекли вонючие стокиСмотреть фотографии
12:18
Советы волгоградцам: что делать, чтобы после покупки жилья не наступил «конец света»Смотреть фотографии
11:49
Оглашен приговор заместителю мэра Волжского Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
11:31
Бочаров распорядился оказать материальную помощь мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде двух подрядчиков фонда капремонта повторно осудят за хищение 45 млн рублейСмотреть фотографии
10:24
Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне СбераСмотреть фотографии
10:07
Фургон Volkswagen устроил массовое ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:27
Учения фронтовых бомбардировщиков начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:53
"Что было у него в голове": главный тренер "Ротора" пообещал наказать двух игроков за безрассудную игруСмотреть фотографии
07:33
Росгидромет: в Волгоградской области ожидаются сильные дожди и ливниСмотреть фотографии
07:13
К теракту на Крымском мосту может быть причастна фирма из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:06
Волгоградцев призвали отдать десятую часть дохода в фонд СВОСмотреть фотографии
20:14
Улицу Хиросимы в Волгограде исписали цитатой из БиблииСмотреть фотографии
19:29
На юге Волгограда потушили аварийную двухэтажкуСмотреть фотографии
18:38
"Ничья как победа": волгоградский «Ротор» удержал опасное равновесие в матче с лидером второй лигиСмотреть фотографии
17:31
Выборы главы фонда капремонта Волгоградской области идут по плануСмотреть фотографии
16:00
Пропавшего под Волгоградом подростка-инвалида нашли на третьи суткиСмотреть фотографии
15:14
Волгоградцам показали «Когти дьявола» на грядкеСмотреть фотографии
14:27
Свершилось чудо: знаменитый недострой в Волжском купила предприниматель из ИжевскаСмотреть фотографии
13:36
Новорожденных в Волгограде и области ЗАГСы стали регистрировать удаленноСмотреть фотографии
12:39
Полосатое небо над Волгоградом вызвало бурю эмоций в соцсетяхСмотреть фотографии
11:24
В ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
11:13
Водитель легковушки скончалась в больнице после лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом 29 добровольцев присоединились к поискам 17-летнего инвалидаСмотреть фотографии
10:14
С 10 октября в Волгоградской области пропадет телерадиосигналСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом третий день ищут пропавшего 17-летнего инвалидаСмотреть фотографии
08:43
Похолодание придет в Волгоградскую область через два дняСмотреть фотографии
08:07
СМИ: предполагаемый водитель грузовика до ЧП в Крыму возил груз в Камышин и ВолгоградСмотреть фотографии
 