Учения фронтовых бомбардировщиков начались в Волгоградской области









Сегодня, 10 октября, летный состав авиационного полка, базирующегося в Волгоградской области, приступил к отработке навыков управления фронтовым бомбардировщиком Су-24М на высотах от 200 метров.

- Экипажи отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах (от 100 до 1000 метров), воздушный бой с нанесением бомбового удара по наземным целям, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях задействованы летчики квалификацией не ниже второго класса, выполнившие определенные упражнения курса боевой подготовки.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи повышают навыки пилотирования в случае отказа авиационной техники, а также при скрытном перемещении, либо совершении маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Фото: пресс-служба ЮВО



