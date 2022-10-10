Учения фронтовых бомбардировщиков начались в Волгоградской области

Общество 10.10.2022 09:27
0
10.10.2022 09:27
Сегодня, 10 октября, летный состав авиационного полка, базирующегося в Волгоградской области, приступил к отработке навыков управления фронтовым бомбардировщиком Су-24М на высотах от 200 метров.
- Экипажи отработали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах (от 100 до 1000 метров), воздушный бой с нанесением бомбового удара по наземным целям, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В учениях задействованы летчики квалификацией не ниже второго класса, выполнившие определенные упражнения курса боевой подготовки.
В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи повышают навыки пилотирования в случае отказа авиационной техники, а также при скрытном перемещении, либо совершении маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Фото: пресс-служба ЮВО
На маршрут №18 выпустили 5 автобусов вместо троллейбусов, о которых просили волгоградцы10.10.2022 13:05
Общество 10.10.2022 13:05
Советы волгоградцам: что делать, чтобы после покупки жилья не наступил «конец света»10.10.2022 12:18
Общество 10.10.2022 12:18
Росгидромет: в Волгоградской области ожидаются сильные дожди и ливни10.10.2022 07:33
Общество 10.10.2022 07:33
Улицу Хиросимы в Волгограде исписали цитатой из Библии09.10.2022 20:14
Общество 09.10.2022 20:14
Выборы главы фонда капремонта Волгоградской области идут по плану09.10.2022 17:31
Общество 09.10.2022 17:31
Волгоградцам показали «Когти дьявола» на грядке09.10.2022 15:14
Общество 09.10.2022 15:14
Свершилось чудо: знаменитый недострой в Волжском купила предприниматель из Ижевска09.10.2022 14:27
Общество 09.10.2022 14:27
Новорожденных в Волгограде и области ЗАГСы стали регистрировать удаленно09.10.2022 13:36
Общество 09.10.2022 13:36
Полосатое небо над Волгоградом вызвало бурю эмоций в соцсетях09.10.2022 12:39
Общество 09.10.2022 12:39
С 10 октября в Волгоградской области пропадет телерадиосигнал09.10.2022 10:14
Общество 09.10.2022 10:14
Похолодание придет в Волгоградскую область через два дня09.10.2022 08:43
Общество 09.10.2022 08:43
Собчак припозорила депутата ГД Волоцкова за неуместный позитив в соцсетях09.10.2022 07:24
Общество 09.10.2022 07:24
В Волгограде мост через Волгу взяли под усиленную охрану после ЧП в Крыму08.10.2022 21:39
Общество 08.10.2022 21:39
«Ее пытались выставить чудовищем»: суд вернул волгоградке сына, которого силой забрал бывший муж08.10.2022 21:07
Общество 08.10.2022 21:07
«Спецоперация по-волгоградски»: мобилизованный и его невеста расписались под покровом ночи08.10.2022 19:14
Общество 08.10.2022 19:14