Росгидромет: в Волгоградской области ожидаются сильные дожди и ливни

В Волгограде и в других населенных пунктах Волгоградской области ближайшие три дня ожидается пасмурная погода, а местами синоптики прогнозируют сильные ливни и дожди. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС, разгуляется непогода в областном центре во вторник, 11-го числа.

– 10 октября утром и днем дожди в Волгоградской области ожидаются от небольших до умеренных, – предупреждают специалисты. – Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем – не более +15 градусов.

Сильные дожди и ливни прогнозируют в Волгоградской области и в ночь на 11 октября. На утро в некоторых районах возможен туман, а днем во вторник столбики уличных термометров в регионе едва дотянутся до отметки +15 градусов. Порывы ветра при грозах, которые также не исключены в этот день, будут достигать 20 метров в секунду.

Сохранится дождливая погода с ливнями и сильным ветром в Волгоградской области и в среду, 12 октября. При этом, сообщают синоптики, температура воздуха снизится до +13 градусов.