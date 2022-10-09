







Документы о рождении малышей без посещения органов ЗАГС получили первые семьи в Волгоградской области.

Как сообщили в комитете юстиции региона, 10 свидетельств о рождении ребенка без посещения органов ЗАГС оформили в Волгограде, Палласовке и Калаче-на-Дону.

Воспользоваться новым сервисом им предлагают врачи в роддоме. Свидетельство в электронном виде поступает в личный кабинет мамы на едином портале Госуслуг для оформления заявления о рождении ребенка.

- Орган ЗАГС регистрирует рождение без личного присутствия родителей. Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя в Госуслугах — далее они используются при подаче заявлений для получения других документов и мер социальной поддержки, - пояснили в профильном комитете.

Далее из Единого государственного реестра ЗАГС сведения о рождении ребенка поступают в уполномоченные государственные органы: ребенку будет присвоен ИНН и СНИЛС, мама сможет получить материнский капитал, записать ребенка в детский сад, оформить пособия.

По желанию родителей обычное свидетельство о рождении родители могут получить в любое удобное для них время.



