«Спецоперация по-волгоградски»: мобилизованный и его невеста расписались под покровом ночи

Общество 08.10.2022 19:14
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08.10.2022 19:14
Мобилизованный из Новониколаевского района Волгоградской области мужчина, проходящий сборы в учебном центре Минобороны РФ, и его невеста расписались в Калачевском отделе ЗАГСа. И это была необычная свадьба, настоящая «спецоперация», рассказала ИА «Высота 102» Надежда Чуприна, которая регистрировала брак.
Соединить свои сердца молодоженам удалось благодаря помощи неравнодушных людей. Алексей Козявин и Светлана Земцова долгое время жили в гражданском браке, хотели пожениться, но все время что-то мешало. Но, когда мужчину мобилизовали, у них не осталось сомнений и дорогие друг другу люди решили скрепить себя узами брака.
Их разделяло расстояние в 400 километров. Но разве это может остановить любящие сердца? Алексей отпросился у командиров, а Светлану привезли в Калачевский ЗАГС сотрудники администрации Новониколаевского района и местного ЗАГСа, которые оперативно собрали все необходимые документы и отправились с невестой на машине к любимому. Алексея забрали из учебного пункта и все вместе поехали в районный центр. Водитель и сотрудница Новониколаевской администрации и стали свидетелями необычной свадьбы. Жених с невестой встретились в ЗАГСе в девять часов вечера, а сама церемония состоялась в 21-45 ч.
- Это было очень трогательно, не было белого платья у невесты, а жених приехал в военной форме, - рассказывает Надежда Анатольевна. – Но, если бы вы видели их горящие глаза. Они стояли, взявшись за руки, и чуть не плакали от нахлынувших на них чувств. Да, честно говоря, и у нас глаза были на мокром месте.
К сожалению, сразу после регистрации молодоженам пришлось расстаться. Алексей вернулся в часть, а Светлана отправилась домой. С мыслями и надеждой о скорой встрече с любимым человеком – теперь уже мужем.
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