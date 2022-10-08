Электричку Волжский-Волгоград назначили после матча "Ротора" 9 октября

Общество 08.10.2022 07:52
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08.10.2022 07:52
Дополнительная электричка назначена для волжских болельщиков, которые планируют посетить матч «Ротора» и «Чайки», назначенный на 9 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, она отправится со ст. Волгоград-1 в 18:30, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 18:40, прибудет на конечную ст. Волжский в 19:23.
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Общество 08.10.2022 13:18
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Общество 08.10.2022 12:44
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Общество 08.10.2022 12:23
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Общество 08.10.2022 08:44
В Волгограде за 677 миллионов отремонтируют 34 улицы: список07.10.2022 21:44
Общество 07.10.2022 21:44
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Общество 07.10.2022 21:14
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Общество 07.10.2022 20:24
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Общество 07.10.2022 18:04
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Общество 07.10.2022 15:27
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Общество 07.10.2022 14:36
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Общество 07.10.2022 14:25
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Общество 07.10.2022 13:02
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Общество 07.10.2022 12:34