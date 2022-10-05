Общество 05.10.2022 17:55
0
05.10.2022 17:55
В Волгограде мобилизовали 45-летнего сварщика Романа Вихлянцева, который стоит на диспансерном учете с тяжелой формой гипертонии.
– Супруга забрали 28 сентября. Дали 1,5 часа на сборы. Он взял паспорт, СНИЛС, какие-то вещи. Времени, чтобы собрать справки по здоровью, не было. Если честно, то тогда и не до этого было, – рассказала ИА «Высота 102» супруга волгоградца Татьяна Вихлянцева.
По словам Татьяны, ее муж давным-давно, еще в 18-летнем возрасте, служил в горячей точке в Чечне, был в разведке. С возрастом у мужчины появилось серьезное хроническое заболевание.
– Понимаете, Роман настоящий мужчина. Он, конечно, хорохорится, думает, что еще молодой. Однако у него давление высокое, таблетки пьет. Его даже от работы из-за этого отстранили, так как медкомиссию там не прошел, зато воевать – пожалуйста, - сокрушается женщина.
По ее словам, в военкомате мужу померили давление и оно оказалось повышенным.
– У него спросили, как он себя чувствует. Муж ответил, что нормально. На этом вся медкомиссия и закончилась. Сейчас супруг в Камышине. В военкомате говорят, что уже сделать ничего не могут, что он тогда должен был кричать громко, что больной. А сейчас меня отправляют в военную прокуратуру, но я туда дозвониться не могу, – рассказывает Татьяна.
Недавно Татьяна услышала, что можно пожаловаться на ошибочную мобилизацию через «Госуслуги». В поликлинике №22, где ее супруг стоит на диспансерном учете с марта 2021 года, ей выдали справку. В документе черным по белому написано, что у 45-летнего мужчины гипертоническая болезнь III степени, артериальная гипертензия 2-й степени, риск 3. Пациент проходит диспансерное обследование, согласно индивидуальной программе реабилитации. Постоянно принимает лекарственные препараты. Решение по призыву его супруга обжаловала через «Госуслуги».
– Я возмущена до глубины души. Как же так выходит, что забирают всех без разбора?! По телевизору мы слышим одно, что так нельзя, что так не будет, а в реальной жизни все с точностью наоборот, – говорит Татьяна Вихлянцева.
Отметим, что на государственном портале «Объясняем.РФ» опубликован список заболеваний, являющихся противопоказанием к военной службе. В нем указаны сердечно-сосудистые заболевания (ревматические и неревматические болезни сердца (в том числе врождённые), гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), врождённые аномалиями развития сердца и т. д.).
Читайте по теме:
«Вас обманул военкомат»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали плохо видящего 21-летнего химика
Бочаров принял участие в заседании оргкомитета под председательством Медведева05.10.2022 19:54
Общество 05.10.2022 19:54
«Плевать они хотели на проверки»: водители автобусов №35 и 59 продолжают игнорировать волгоградцев05.10.2022 19:19
Общество 05.10.2022 19:19
Какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительными05.10.2022 16:01
Общество 05.10.2022 16:01
Уже 30 жителей Волгоградской области отравились грибами с конца сентября05.10.2022 15:16
Общество 05.10.2022 15:16
Новый заместитель мэра Волгограда оставил строительное хозяйство региона на женщину05.10.2022 12:56
Общество 05.10.2022 12:56
Волгоградец идет под суд за уклонение от военной службы05.10.2022 12:13
Общество 05.10.2022 12:13
Волгоградцам посоветовали, как правильно обжаловать решения о мобилизации05.10.2022 11:28
Общество 05.10.2022 11:28
Военная полиция следит за порядком в ходе мобилизации в Волгоградской области05.10.2022 09:47
Общество 05.10.2022 09:47
«Родина мать» улетит в космос на ракете04.10.2022 21:26
Общество 04.10.2022 21:26
Список из 17 вещей, которые можно взять мобилизованным волгоградцам04.10.2022 18:43
Общество 04.10.2022 18:43
Обанкротившегося застройщика «голого» дома в Волгограде не покарали лишением особняка за 12 млн рублей04.10.2022 17:50
Общество 04.10.2022 17:50
Мобилизация в Волгоградской области продолжится после выполнения плана первого этапа04.10.2022 16:35
Общество 04.10.2022 16:35
Допэлектрички развезут волгоградцев и волжан после игры "Ротора" 5 октября04.10.2022 16:04
Общество 04.10.2022 16:04
«Пусть меня не покинет мужество»: под Волгоградом школьникам рассказали о подвиге майора Кораблева04.10.2022 15:36
Общество 04.10.2022 15:36
В Волгоградской области вернулись домой 379 ошибочно мобилизованных04.10.2022 14:54
Общество 04.10.2022 14:54