







В Волгограде мобилизовали 45-летнего сварщика Романа Вихлянцева, который стоит на диспансерном учете с тяжелой формой гипертонии.

– Супруга забрали 28 сентября. Дали 1,5 часа на сборы. Он взял паспорт, СНИЛС, какие-то вещи. Времени, чтобы собрать справки по здоровью, не было. Если честно, то тогда и не до этого было, – рассказала ИА «Высота 102» супруга волгоградца Татьяна Вихлянцева.

По словам Татьяны, ее муж давным-давно, еще в 18-летнем возрасте, служил в горячей точке в Чечне, был в разведке. С возрастом у мужчины появилось серьезное хроническое заболевание.

– Понимаете, Роман настоящий мужчина. Он, конечно, хорохорится, думает, что еще молодой. Однако у него давление высокое, таблетки пьет. Его даже от работы из-за этого отстранили, так как медкомиссию там не прошел, зато воевать – пожалуйста, - сокрушается женщина.

По ее словам, в военкомате мужу померили давление и оно оказалось повышенным.

– У него спросили, как он себя чувствует. Муж ответил, что нормально. На этом вся медкомиссия и закончилась. Сейчас супруг в Камышине. В военкомате говорят, что уже сделать ничего не могут, что он тогда должен был кричать громко, что больной. А сейчас меня отправляют в военную прокуратуру, но я туда дозвониться не могу, – рассказывает Татьяна.

Недавно Татьяна услышала, что можно пожаловаться на ошибочную мобилизацию через «Госуслуги». В поликлинике №22, где ее супруг стоит на диспансерном учете с марта 2021 года, ей выдали справку. В документе черным по белому написано, что у 45-летнего мужчины гипертоническая болезнь III степени, артериальная гипертензия 2-й степени, риск 3. Пациент проходит диспансерное обследование, согласно индивидуальной программе реабилитации. Постоянно принимает лекарственные препараты. Решение по призыву его супруга обжаловала через «Госуслуги».

– Я возмущена до глубины души. Как же так выходит, что забирают всех без разбора?! По телевизору мы слышим одно, что так нельзя, что так не будет, а в реальной жизни все с точностью наоборот, – говорит Татьяна Вихлянцева.

Отметим, что на государственном портале «Объясняем.РФ» опубликован список заболеваний, являющихся противопоказанием к военной службе. В нем указаны сердечно-сосудистые заболевания (ревматические и неревматические болезни сердца (в том числе врождённые), гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), врождённые аномалиями развития сердца и т. д.).

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