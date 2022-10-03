«Надо друг другу помогать»: в Волгограде запускают проект для устройства домашних питомцев мобилизованных
Общество 03.10.2022 17:05
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03.10.2022 17:05
В Волгограде запускают проект создания базы передержек для домашних питомцев, чьи хозяева попали под мобилизацию. Как рассказала ИА «Высота 102» директор благотворительного фонда защиты животных «Дино» Анжела Макарова, смысл этого проекта – создать по максимуму благоприятные условия для животных, содержание которых оказалось проблематичным после мобилизации членов семей.
– Речь идет и об одиноких мужчинах и о семьях, где после мобилизации членов семьи возникают различные проблемы, связанные с содержанием животных, – говорит Анжела Макарова. – Это ведь не обязательно могут быть собаки и кошки, а те же рыбки, черепахи, хомяки и т.д. Конечно, собак мы можем забрать в свой приют. Но есть залюбленные, диванные питомцы, для которых будет стрессом, если мы их поместим в вольер. И, к сожалению, обустроить полностью комфортные условия для таких животных весьма сложно в условиях приюта. Поэтому мы решили создать такую большую базу передержек – чтобы к нам обращались те, кто хочет оставить домашнее животное на время мобилизации, и те, кто готов будет на время «усыновить» таких питомцев, пока хозяин не вернется домой.
По словам директора фонда, такая идея поможет объединить людей, почувствовать взаимную ответственность и тех, кто был призван в рамках мобилизации, и тех, кто остался здесь.
– В силах каждого – поучаствовать хоть как-то в общем деле, быть вместе со страной, поэтому нам кажется, что в это ситуации любой человек может себя проявить, – продолжает Анжела. – И мужчина, которого мобилизовали, будет спокоен за своего любимца. Подчеркну, что для мобилизованных передержка питомца будет бесплатной.
Для связи тех, кому нужна помощь в устройстве питомца, и тех, кто готов оказать такую помощь, в благотворительном фонде «Дино» создали телеграм-канал https://t.me/help_military_34
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