



Ветхость сетей и запредельная нагрузка, которую добавляют новые объекты, присоединяемые к старым, ещё советским, электроподстанциям — причина частых аварий, происходящих в последнее время в Волгограде и области. В электросети скачет напряжение, часто отключают электричество, подгнившие столбы с проводами требуют замены.

Поддерживать сетевые объекты в надлежащем состоянии, отвечать за параметры поставляемой электрической энергии в соответствии с техническим регламентом, контролировать состояние сетей, принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированных подключений к ним должны организации, обслуживающие электрические сети. В Волгоградской области это зона ответственности компаний «Россети Юг», «ВМЭС», «Волгоградоблэлектро».

Но где чей уровень ответственности, граждане знать не обязаны. Они просто хотят, чтобы все электроприборы в доме работали без проблем. В обывательском сознании работает такая логическая схема: куда плачу деньги, там должны отвечать за всё. Получается, что «Волгоградэнергосбыт» первым выслушивает все недовольства и жалобы потребителей. И выполняя свои обязательства по надежности обеспечения электрической энергией, старается помочь гражданам в рамках договорных отношений с другими организациями

— От одного из наших потребителей, проживающего в поселке им.Гули Королевой неоднократно поступали жалобы на качество поставляемой электрической энергии, — рассказали в «Волгоградэнергосбыте». — Он жаловался на просадку напряжения до 130 вольт и ниже, скачки напряжения от 160 до 260 вольт, частые, до двух раз в неделю, и долговременные – до 12 часов отключения электроэнергии. В результате проведенной работы качество электрической энергии потребителю было восстановлено.

Как гарантирующий поставщик ПАО «Волгоградэнергосбыт» обязано в 5-дневный срок направлять в адрес сетевых организаций копии поступающих жалоб и заявлений потребителей по вопросам передачи электрической энергии, и в 10-дневный срок получить ответы.

— В настоящее время складывается положительная практика взаимодействия «Волгоградэнергосбыта» с сетевыми организациями региона по обеспечению потребителей электрической энергией, соответствующей ГОСТ, — отметили в энергосбытовой компании. — С учетом проведенных экспертиз сетевики обеспечивают реконструкцию объектов электросетевого оборудования, от которого потребители снабжаются электрической энергией.

Возникающие судебные споры гарантирующего поставщика с сетевыми организациями зачастую заканчиваются мирным путем. Это позволяет в более короткие сроки удовлетворить претензии потребителей и обеспечить их качественной энергией и комфортом.

Как результат — за последнее время фиксируется снижение количества жалоб. Если в 2021 году их было 1024, то за восемь месяцев 2022-го получено только 470 претензий.





Фото из архива ИА «Высота 102».



























