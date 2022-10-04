Общество

«Волгоградэнергосбыт» помогает решать проблемы потребителей в досудебном порядке

Общество 04.10.2022 11:45
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04.10.2022 11:45


Ветхость сетей и запредельная нагрузка, которую добавляют новые объекты, присоединяемые к старым, ещё советским, электроподстанциям — причина частых аварий, происходящих в последнее время в Волгограде и области. В электросети скачет напряжение, часто отключают электричество, подгнившие столбы с проводами требуют замены.
Поддерживать сетевые объекты в надлежащем состоянии, отвечать за параметры поставляемой электрической энергии в соответствии с техническим регламентом, контролировать состояние сетей, принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированных подключений к ним должны организации, обслуживающие электрические сети. В Волгоградской области это зона ответственности компаний «Россети Юг», «ВМЭС», «Волгоградоблэлектро».
Но где чей уровень ответственности, граждане знать не обязаны. Они просто хотят, чтобы все электроприборы в доме работали без проблем. В обывательском сознании работает такая логическая схема: куда плачу деньги, там должны отвечать за всё. Получается, что «Волгоградэнергосбыт» первым выслушивает все недовольства и жалобы потребителей. И выполняя свои обязательства по надежности обеспечения электрической энергией, старается помочь гражданам в рамках договорных отношений с другими организациями
От одного из наших потребителей, проживающего в поселке им.Гули Королевой неоднократно поступали жалобы на качество поставляемой электрической энергии, — рассказали в «Волгоградэнергосбыте». — Он жаловался на просадку напряжения до 130 вольт и ниже, скачки напряжения от 160 до 260 вольт, частые, до двух раз в неделю, и долговременные – до 12 часов отключения электроэнергии. В результате проведенной работы качество электрической энергии потребителю было восстановлено.
Как гарантирующий поставщик ПАО «Волгоградэнергосбыт» обязано в 5-дневный срок направлять в адрес сетевых организаций копии поступающих жалоб и заявлений потребителей по вопросам передачи электрической энергии, и в 10-дневный срок получить ответы.
В настоящее время складывается положительная практика взаимодействия «Волгоградэнергосбыта» с сетевыми организациями региона по обеспечению потребителей электрической энергией, соответствующей ГОСТ, — отметили в энергосбытовой компании. — С учетом проведенных экспертиз сетевики обеспечивают реконструкцию объектов электросетевого оборудования, от которого потребители снабжаются электрической энергией.
Возникающие судебные споры гарантирующего поставщика с сетевыми организациями зачастую заканчиваются мирным путем. Это позволяет в более короткие сроки удовлетворить претензии потребителей и обеспечить их качественной энергией и комфортом.
Как результат — за последнее время фиксируется снижение количества жалоб. Если в 2021 году их было 1024, то за  восемь месяцев 2022-го получено только 470 претензий.

Фото из архива ИА «Высота 102».







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