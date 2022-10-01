Общество

Новый лес выращивают в Волгоградской области

Общество 01.10.2022 12:42
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01.10.2022 12:42



В рамках компенсационных посадок в Волгоградской области этой осенью высадят более 1,3 миллиона саженцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центре защиты леса Волгоградской области, посадки пройдут в 13 лесничествах региона на общей площади 320 га. 
Наибольшие участки, запланированные под лесовосстановление, находятся в Нижнечирском, Ольховском, Алексеевском и Михайловском лесничествах.
- В текущем году в общей сложности будет высажено более 6 миллионов саженцев и сеянцев, 5 миллионов будущих деревьев уже высажены весной, - рассказали специалисты Центра защиты леса.
Всего взамен погибших насаждений в Волгоградской области необходимо восстановить леса на участках общей площадью 3,6 тысячи га.

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