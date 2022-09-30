Волгоградская область стала антилидером по оттоку населения в ЮФО









Волгоградскую область за 7 месяцев 2022 года покинули 34086 человек, а приехали в регион 30626 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, миграционная убыль населения составила 3460 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года отток населения составил всего 136 человек.





Это самый худший показатель в ЮФО. Так, в Ростовской области миграционная убыль составила 3131 человек.





Такая же тенденция зафиксирована и в большинстве других регионов Южного федерального округа. Например, отток населения в Крыму составил 2532 человека.





Лишь в двух регионах наблюдается миграционный прирост. Это – в Краснодарском крае (плюс 6912 человек) и в Севастополе – (плюс 7555 человек).