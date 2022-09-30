Военком Летунов увидел быт мобилизованных волгоградцев на Прудбое

Военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов проинспектировал, в каких условиях находятся первые группы мобилизованных на общевойсковом полигоне ЮВО – Прудбое. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, мужчины уже получили необходимое обмундирование и снаряжение и разместились в специально подготовленном на базе полигона современном автономном полевом лагере (АПЛ-500).

АПЛ-500 позволяет размещать до 500 человек личного состава. Каждая палатка каркасного типа рассчитана на проживание 16 военнослужащих в любых климатических условиях. Комфортную температуру внутри палаток обеспечивают кондиционеры и обогреватели. Лагерь оснащен всем необходимым для длительного автономного проживания: кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками.

Все прибывшие мобилизованные граждане с первых дней обеспечены горячим питанием: завтрак, обед и ужин согласно нормам продовольственного обеспечения военнослужащих.

Вместе с военным комиссаром полевой лагерь посетили представители воинских частей, администрации Волгоградской области, МВД и МЧС.

Военный комиссар региона пообщался с мобилизованными гражданами. Выслушав вопросы и пожелания, полковник Андрей Летунов обещал лично разобраться и решить каждую конкретную проблему.

Уже в ближайшее время, после полной укомплектованности формируемых подразделений, с личным составом начнутся занятия, которые будут проводить опытные военнослужащие ЮВО, имеющие боевой опыт, в том числе и участники специальной военной операции.

Фото пресс-службы ЮВО