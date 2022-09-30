



Количество заявителей в Волгоградской области на социальные услуги в электронном виде растет. Это было отмечено на состоявшемся накануне в РИАЦ круглом столе с участием регионального отделения ФСС.

Популярность электронных сервисов, как отметил управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких, подтверждена цифрами: если в 2018 году государственные услуги получили 66 % заявителей, то по итогам 2021 года этот показатель увеличился до 85 %, а на текущий момент 2022 года составляет 87 %.





– С 1 января 2022 года началась выдача листков нетрудоспособности только в электронном виде. В Волгоградской области из 179 лицензированных медицинских организаций 175 выдают электронные «больничные». И достоинства цифровизации неоспоримы. Проактивный механизм выплаты пособий предполагает беззаявительную схему начисления пособия, то есть практически без участия работника, – пояснил Павел Гладких.

В течение 10 дней ФСС выплачивает пособие на основании закрытого электронного листка нетрудоспособности. А необходимую информацию о застрахованном лице ФСС запрашивает у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, ЗАГСа и работодателя. Как отметила главный бухгалтер ОАО «Хлебозавод № 5» Наталья Черненко, с начала года организация с численностью 570 человек, подключившись к системе электронного документооборота, подтвердила сведения на работников по 864 «больничным». И это не занимает много времени.





– Наше участие в назначении пособий сводится к минимуму. Мы должны только отправить в ФСС сведения о сотруднике, например информацию о стаже и районном коэффициенте, – рассказала Наталья Черненко.

Как пояснила начальник назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Наталья Куклина, без участия застрахованного лица производится также выплаты пособий по материнству и детству. Например, единовременное пособие при рождении ребенка назначается на основании актовых записей органов ЗАГСа. Фонд проверяет, являются ли родители застрахованными лицами. Если оба родителя работают, то приоритет на получение выплаты имеет мать ребенка.





– Очень важно, что в личном кабинете застрахованного по адресуhttps://lk.fss.ru в режиме онлайн можно увидеть, на какой стадии находится выплата пособия, а также суммы назначенных и выплаченных пособий. Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, там же можно задать вопрос или направить обращение, – пояснила Наталья Куклина.

Перечень государственных услуг Фонда социального страхования включает в себя 17 наименований. Как пояснила руководитель группы организации предоставления государственных услуг Марина Сибирцева, наиболее популярными у граждан являются обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР) и обеспечение граждан льготной категории санаторно-курортным лечением.. У юридических лиц - подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).





– После получения инвалидности и индивидуальной программы реабилитации гражданин, начиная с 2021 года может обратиться с заявлением на выпуск электронного сертификата для самостоятельного приобретения ТСР, – отметила Марина Сибирцева.

Электронный сертификат - не замена уже действующих способов обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним. Выбор всегда остается за гражданином, и он по-прежнему может сам решать: получить техническое средство реабилитации через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный товар или оформить электронный сертификат, и оплатить им ТСР напрямую.

Как пояснила замначальника отдела социальных программ София Щетинина, для его получения необходимо подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал "Госуслуг" и очно в МФЦ или в региональных отделениях ФСС. Для оформления ЭС необходимы кроме заявления документ, удостоверяющий личность и реквизиты карты "МИР". Практика показывает, что покупка ТСР с помощью электронного сертификата становится все более востребованной и появилась тенденция к ее расширению и в Волгоградской области - начиная с 2022 года, подано 211 заявлений на выдачу электронного сертификата на общую сумму около 6 млн рублей.

В настоящее время электронный сертификат доступен только для отдельных видов ТСР серийного производства и поэтапно перечень будет расширен, в том числе на ТСР индивидуального изготовления.





- С 1 июня 2022 года перечень средств реабилитации, доступных по электронному сертификату, дополнен 53 позициями – теперь по электронному сертификату доступно более 240 различных видов ТСР. Кроме самых популярных, таких, как кресла-коляски, впитывающее белье и средства передвижения, появились экзопротезы молочной железы, телефонные устройства, телевизоры с телетекстом, глазные протезы. Средства реабилитации можно приобретать как в реальном магазине – таких уже более 970 по стране, и из них 4 магазина находятся в Волгоградской области, — так и в интернет-магазинах с доставкой до ближайшего пункта выдачи или курьером на дом, – рассказала София Щетинина.

Начиная с июня 2022 года в подразделениях Фонда социального страхования можно также подать заявления по двум услугам Пенсионного фонда: прием заявления на доставку пенсии и информирование граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста.

Хорошим подспорьем для граждан стало мобильное приложение «Социальный навигатор», созданное ФСС для получения госуслуг. Как рассказал начальник отдела информатизации Алексей Стяжкин, через приложение можно получить справки, электронный сертификат для получения средств реабилитации, перейти на «горячую линию» Фонда и записаться по определенным услугам на прием в региональное отделение. Кроме того, воспользоваться сервисом «Предварительная запись на прием в региональное отделение» можно также через личный кабинет Фонда социального страхования и по телефонам регионального отделения.





– Это новое для нас направление и список услуг дополняется и расширяется. Кроме того, приложение имеет привязку к картам – месторасположению точек ФСС и социальных объектов, – отметил Алексей Стяжкин.





Участники круглого стола отметили также, что непростая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся за последние 2 года, увеличила популярность дистанционных форм взаимодействия. Волгоградцы стали активнее пользоваться электронными сервисами, которые продолжают развиваться с каждым годом.

Фото Сергея Грирорьева