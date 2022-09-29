В Астраханской области на границе с Казахстаном стали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации. Как сообщил со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области телеканал «Астрахань 24», на КПП «Краузек» – автомобильном пункте пропуска – не выпускают граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

– В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток, — говорится в пресс-релизе.

На данном пункте уже несколько дней фиксируются многокилометровые очереди из желающих покинуть страну.

Такая же ситуация наблюдается и в Палласовском районе Волгоградской области на пограничном пункте «Вишневка-Джанибек».

В администрации Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что решений о введении режима повышенной готовности на границе с Казахстаном на этот час не принималось. Запрос комментария по возможному развертыванию мобильных призывных пунктов в Волгоградской области редакция направила в пресс-службу ЮВО.