В Волгограде оцепили Мамаев курган из-за патриотической акции

Сегодня, 29 сентября, проход на Мамаев курган перегородили забором, а возле территории мемориального комплекса дежурят усиленные наряды полиции, сообщили ИА «Высота 102» очевидцы.
– Со стороны проспекта Ленина выставлено ограждение. Возле Мамаева кургана стоял полицейские машины. Стоянка огорожена и на нее никого не пускают, – сообщили читатели.
Как сообщили в мэрии, сегодня на Мамаевом кургане состоится торжественная церемония посвящения 1000 школьников в кадеты.
– Они получат напутствие от представителей силовых ведомств, органов исполнительной власти и ветеранов. Мальчишкам и девчонкам предстоит принести торжественную клятву, – рассказали в администрации.
В 2022/2023 учебном году в 29 муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда открыто 273 кадетских класса, в которых обучаются 6 693 кадета. Кадетские классы работают по 9 направлениям: МЧС, МВД, следственное, военно-морское, авиатехническое, ФСИН, пограничная служба, казачье, общевойсковое.