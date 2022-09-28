Волгоградским фермерам ответили на просьбу отсрочить частичную мобилизацию

Фермерам Волгоградской области разъяснили порядок мобилизации на время уборки урожая. Как сообщает ИА «Высота 102», сельхозпроизводители просили предоставить им отсрочку от военной службы на время уборки урожая.

На официальном портале о социально-экономической ситуации в стране «Объясняем.РФ» уточняется, что работники фермерских хозяйств подлежат частичной мобилизации на общих основаниях. Правила действуют даже в том случае, если фермер работает один без привлечения наемных сотрудников.

Ранее журналисты информагентства рассказывали о ситуации 37-летнего фермера Ивана Вдовенко из Городищенского района Волгоградской области. По словам волгоградца, после вручения повестки ему пришлось прекратить сбор моркови со своих полей, что неминуемо приведет к гибели урожая. Как уточнил Иван, без зарплаты после его мобилизации остались 20 рабочих-иностранцев.

Брат Ивана Виталий сетует, что подобная ситуация сложилась только в Волгоградской области и Краснодарском крае. Ущерб, как рассказал мужчина, может измеряться сотнями миллионов рублей. Фермер считает, что такое положение вещей ставит под угрозу продовольственную безопасность.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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