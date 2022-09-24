







37-летнего Ивана Вдовенко мобилизовали в разгар уборки урожая. Как рассказал ИА «Высота 102» житель Городишенского района Волгоградской области, его рабочие не успели собрать морковь – всего планировалось собрать более 11 тонн.





- Мне сначала позвонили, сказали, что должен явиться в военкомат, - говорит Иван. – Вручили повестку, на сборы дали два часа. Вечером 22 сентября в доме культуры Городища нас всех собрали. Сначала повезли на остров Зеленый, а накануне переправили на Прудбой.





Иван Вдовенко закончил военную кафедру Волгоградского технического университета. Имеет звание младшего лейтенанта. Но он надеялся, что ему удастся убедить военкомов дать ему небольшую отсрочку. Однако его аргументы не возымели действия - его просто не стали слушать.







Иван подчеркивает – он не против служить Родине, всего лишь просит дать время на уборку урожая.





- Я даже не только за себя говорю, а за всех моих коллег, которые оказались в таком положении, - говорит Иван. – Мы никуда не собираемся скрываться и придем в военкомат, когда скажут, но дайте возможность убрать овощи.





По мнению Ивана Вдовенко, вопрос продовольственной безопасности в такое тяжелое время в стране тоже должен быть на первом месте.





- Мы ведь производим продукты питания и тоже работаем на армию, - говорит Иван. – Хотелось, чтобы к вопросам мобилизации подходили более разумно и не было таких вот печальных последствий.





Что будет с урожаем, Иван пока не знает. В растерянности и его семья - жена и двое детей.

- Урожай мы обычно убираем до начала декабря, - говорит Иван. – Я и хотел, чтобы до этого времени мне дали возможность собрать морковь. К тому же у меня двадцать рабочих-иностранцев. Они остались без зарплаты, а морковь, получается, сгниет в земле. А это – плоды нашего тяжелого труда. Молчу про то, что овощи пропадут, а мой бизнес разорится.