2000 волгоградских налоговиков перечислили часть зарплаты в фонд СВО









Часть своего месячного заработка перечисли в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО более 2 тысяч сотрудников налоговых органов Волгоградской области. Как сообщили в УФНС России по региону, в общей сумме это составило свыше 25 миллионов рублей.

- В этот непростой период нашим военнослужащим, добровольцам, их семьям и родным очень важна поддержка земляков, жителей нашей родной страны, - считают в ведомстве. - Не все могут участвовать в специальной операции в качестве добровольцев по разным причинам, но каждый может оказать помощь в пожертвовании средств в данный фонд.

Сотрудники налоговых органов Волгоградской области регулярно оказывают помощь в сборе предметов первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР. Отдельно оказывается помощь воспитанникам Краснодонского детского дома, расположенного в ЛНР.

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