Общество

Последствия учебной техногенной аварии ликвидировали под Волгоградом

Общество 26.09.2022 10:09
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26.09.2022 10:09


Тренировка по ликвидации последствий техногенной аварии прошла в Волгоградской области.

– Военные химики провели РХБ разведку местности с передачей данных по каналам автоматизированной системы управления и радиосвязи, используя современную разведывательную химическую машину РХМ-6,- сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Специалисты развернули и подготовили к работе авторазливочную станцию АРС-14КМ, выполнили специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

В ходе учебной тренировки военнослужащие определяли отравляющие вещества в воздухе, на

местности и технике с помощью войскового прибора химической разведки, измерителя мощности дозы «ИМД-2НМ» и газосигнализатора автоматического «ГСА-3», способного определять не только отравляющие вещества, но и активные химические вещества, используемые в промышленном производстве.

Также были отработаны нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза.

Фото: пресс-служба Южного военного округа


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