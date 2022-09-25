Под Волгоградом из-за пожара в администрации переедет МФЦ

Многофункциональный центр, находившийся в сгоревшем здании администрации Береславского сельского поселения, переведут в Дом культуры. Как сообщает ИА «Высота 102», мера носит временный характер.

— Территориальное обособленное структурное подразделение МФЦ продолжит свою работу по привычному графику, но в другом помещении, — пояснили информагентству в МФЦ Волгоградской области.

Уточняется, что прием граждан временно будет осуществляться в Береславском Доме культуры, расположенном на улице Ленина, 23а.

ИА «Высота 102» публикует график работы учреждения:

Понедельник, среда — с 09.00 до 15.30

Вторник, четверг — с 11.30 до 18.00

Пятница — с 09.00 до 13.00

Суббота, воскресенье — выходной

В результате пожара пострадало всего три подлинных документа. Их восстановят в течение суток без дополнительной нагрузки на заявителей.

— Также оперативно сотрудники МФЦ проведут и работу с копиями, справками и другими документами, — добавили в учреждении.

Фото: Подслушано | Береславка / vk.com

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