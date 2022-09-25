Под Волгоградом из-за пожара в администрации переедет МФЦ

Многофункциональный центр, находившийся в сгоревшем здании администрации Береславского сельского поселения, переведут в Дом культуры. Как сообщает ИА «Высота 102», мера носит временный характер.
— Территориальное обособленное структурное подразделение МФЦ продолжит свою работу по привычному графику, но в другом помещении, — пояснили информагентству в МФЦ Волгоградской области.
Уточняется, что прием граждан временно будет осуществляться в Береславском Доме культуры, расположенном на улице Ленина, 23а.
ИА «Высота 102» публикует график работы учреждения:
Понедельник, среда — с 09.00 до 15.30
Вторник, четверг — с 11.30 до 18.00
Пятница — с 09.00 до 13.00
Суббота, воскресенье — выходной
В результате пожара пострадало всего три подлинных документа. Их восстановят в течение суток без дополнительной нагрузки на заявителей.
— Также оперативно сотрудники МФЦ проведут и работу с копиями, справками и другими документами, — добавили в учреждении.
Фото: Подслушано | Береславка / vk.com
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