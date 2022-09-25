Общество

Четверых жителей Волгоградской области отправили домой с пунктов сборов

Общество 25.09.2022 09:13
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25.09.2022 09:13


В Волгоградской области еще два человека отправили домой с пунктов сборов после получения повестки. Как сообщает ИА «Высота 102», решения коснулись мужчин в возрасте старше 50 лет. 

— Житель Клетского района — 51-летний Владимир Черячукин — 21 сентября получил повестку и явился в районный военкомат, — сообщили информагентству в призывной комиссии Волгоградской области по частичной мобилизации. — На сборном пункте по итогам проверки всех документов он был освобожден от частичной мобилизации в связи с несоответствием критериям отбора.

Уточняется, что уже сегодня мужчину доставят к месту жительства.

Также в призывной комиссии прокомментировали ситуацию с 58-летним жителем Клетского района Волгоградской области Александром Фальтиным. 

— Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов, — пояснили в комиссии.  

По уточненным данным главы Клетского района Александра Игнатченко, уже сегодня Фальтина доставят к месту жительства.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что после проверки документов принято решение освободить от частичной мобилизации 63-летнего подполковника запаса из Краснослободска и 39-летнего жителя станицы Голубинской Калачевского района Александра Шехманова. Таким образом уже четверо жителей региона отправили домой после необходимых проверок. 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на еще на первом совещании призывной комиссии предостерег от равнодушного и формального отношения к выполнению поставленных Президентом России задач по проведению частичной мобилизации. 

Фото: ИА «Высота 102» 

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