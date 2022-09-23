Домой можно не торопиться: в центре Волгограда на дорогах замерло движение

Практически на всех улицах в Центральном районе Волгограда в час пик 23 сентября встало движение транспорта. Согласно сервису «Яндекс.Карты», в городе отмечаются 8-балльные пробки.

Так, по данным «Яндекса», на Первой продольной магистрали протяженность затора в сторону Ворошиловского района составляла на момент публикации более четырех километров – затруднения движения наблюдаются в границах от улиц Калинина до ТРК «Европа Сити Молл». Далее – от улицы Профсоюзной до съезда на Базисную в Ворошиловском районе – транспорт следует со скоростью не более 15 километров в час.





Из-за митинга в пойме Царицы по-прежнему перекрыта Нулевая продольная магистраль. Ограничения движения здесь будут действовать до 14.00 24 сентября из-за предстоящего забега. В связи с этим скованы пробками все прилегающие улицы.

Наиболее сложная обстановка отмечается на улицах Комсомольской, и далее – на улице Невской, на улице Рокоссовского (Вторая продольная в районе монастыря), на улицах Мира, Коммунистической и Краснознаменской.