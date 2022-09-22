Общество

В Госдуме РФ пообещали не забирать последних медиков из сел на СВО

Общество 22.09.2022 09:30
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22.09.2022 09:30


Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев пояснил, как будет проходить частичная мобилизация среди медиков. Как сообщает ИА «Высота 102», так, из общей численности мобилизованных (порядка 300 тысяч человек) будет не более 3 тысяч врачей и медиков среднего звена.

Прежде всего, призыву подлежат:

– врачи с опытом боевых действий;
– выпускники гражданских медицинских вузов по специальностям хирургия, анестезиология, травматология;
– выпускники военно-медицинских вузов, имеющие подготовку в области военно-полевой медицины;

От мобилизации освобождаются:

– медики, не имеющие ни соответствующей подготовки, ни опыта работы в условиях боевых действий;
– медработники из тех сельских лечебных учреждений, в которых некому станет работать;
– медработники с особыми жизненными ситуациями: многодетные, ожидающие появления в семье ребёнка, имеющие на иждивении больных родителей.

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