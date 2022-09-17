В Волгограде проведут газ к участкам для многодетных

Общество 17.09.2022 17:32
0
17.09.2022 17:32
В Волгограде приступили к проектированию газопровода к земельным участкам, которые получили многодетные семьи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели из бюджета выделено более 12 миллионов рублей. Газ будет проведен к участкам западнее поселка Верхняя Ельшанка в Советском районе в целях жилищного строительства.
Напомним, ранее многодетным семьям приходилось годами ждать обустройства выделенных им участков, подведения инженерных коммуникаций, строительства дорог. Кроме того, люди были недовольны местом, где им предлагалось строить дома – например, в Красноармейском районе несколько лет назад такие участки выделялись в камышах. А в Кировском районе – на отравленной химикатами земле.
По искам прокуратуры заняться обустройством инфраструктуры на таких участках обязывают власти суды. Так, недавно такое решение было вынесено в отношении участков в Кировском районе - здесь должны провести газо- и водопроводы.
По последним данным, в регионе бесплатную землю получили уже более 12 тысяч семей.
Хит «Гуд бай, Америка!» Бутусова заставил расплакаться зрителей ParkSeason Fest на «Волгоград Арене»17.09.2022 19:15
Общество 17.09.2022 19:15
«Страсти накаляются»: волгоградка разулась на ParkSeason Fest ради «Чижа»17.09.2022 18:21
Общество 17.09.2022 18:21
В Волгоградской области приступили к ремонту позорного крыльца ФАПа17.09.2022 16:07
Общество 17.09.2022 16:07
"Берегут силы для кумиров": на «Волгоград Арене» начался фестиваль ParkSeason Fest17.09.2022 14:59
Общество 17.09.2022 14:59
Под Волгоградом проходит праздник вина и сыра17.09.2022 13:55
Общество 17.09.2022 13:55
«Хотели на Мумий Тролля»: первые зрители съезжаются на фестиваль ParkSeason Fest к «Волгоград Арене»17.09.2022 13:34
Общество 17.09.2022 13:34
Бочаров проинспектировал обновленные скверы Волгограда17.09.2022 12:49
Общество 17.09.2022 12:49
«За что нам это наказание?»: экс-депутат Волгоградской облдумы отреагировал на передачу трамваев в концессию17.09.2022 11:47
Общество 17.09.2022 11:47
Ольга Бузова отходит от стресса в Волгограде после полета на самолете17.09.2022 10:22
Общество 17.09.2022 10:22
Снова танцы и концерты: 17 и 18 сентября Волгоград продолжит праздновать17.09.2022 09:48
Общество 17.09.2022 09:48
На фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде остались непроданными около 10 тысяч билетов17.09.2022 07:29
Общество 17.09.2022 07:29
Волгоградского фермера хотели лишить земли в Харьковском сельском поселении16.09.2022 21:11
Общество 16.09.2022 21:11
Миллионы на дороги дали пяти городам и району в Волгоградской области16.09.2022 20:30
Общество 16.09.2022 20:30
В Волгограде назначили дополнительную электричку из-за фестиваля ParkSeason Fest16.09.2022 20:16
Общество 16.09.2022 20:16
Специалисты проверили семена волгоградских абрикосов на жизнеспособность16.09.2022 20:01
Общество 16.09.2022 20:01