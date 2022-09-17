В Волгограде проведут газ к участкам для многодетных









В Волгограде приступили к проектированию газопровода к земельным участкам, которые получили многодетные семьи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели из бюджета выделено более 12 миллионов рублей. Газ будет проведен к участкам западнее поселка Верхняя Ельшанка в Советском районе в целях жилищного строительства.





Напомним, ранее многодетным семьям приходилось годами ждать обустройства выделенных им участков, подведения инженерных коммуникаций, строительства дорог. Кроме того, люди были недовольны местом, где им предлагалось строить дома – например, в Красноармейском районе несколько лет назад такие участки выделялись в камышах. А в Кировском районе – на отравленной химикатами земле.







По искам прокуратуры заняться обустройством инфраструктуры на таких участках обязывают власти суды. Так, недавно такое решение было вынесено в отношении участков в Кировском районе - здесь должны провести газо- и водопроводы.





По последним данным, в регионе бесплатную землю получили уже более 12 тысяч семей.