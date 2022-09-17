Общество

В Волгограде проведут газ к участкам для многодетных

Общество 17.09.2022 17:32
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17.09.2022 17:32



В Волгограде приступили к проектированию газопровода к земельным участкам, которые получили многодетные семьи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели из бюджета выделено более 12 миллионов рублей. Газ будет проведен к участкам западнее поселка Верхняя Ельшанка в Советском районе в целях жилищного строительства.

Напомним, ранее многодетным семьям приходилось годами ждать обустройства выделенных им участков, подведения инженерных коммуникаций, строительства дорог. Кроме того, люди были недовольны местом, где им предлагалось строить дома – например, в Красноармейском районе несколько лет назад такие участки выделялись в камышах. А в Кировском районе – на отравленной химикатами земле.

По искам прокуратуры заняться обустройством инфраструктуры на таких участках обязывают власти суды. Так, недавно такое решение было вынесено в отношении участков в Кировском районе - здесь должны провести газо- и водопроводы.

По последним данным, в регионе бесплатную землю получили уже более 12 тысяч семей.


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