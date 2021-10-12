



Помимо водоснабжения участки многодетных семей в поселке Ергенинский Кировского района Волгограда власти должны обеспечить и газоснабжением. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение по иску надзорного ведомства принял Центральный районный суд Волгограда. Судебное решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Как следует из материалов надзорной проверки, в период с 2013 года в поселке Ергенинский было образовано и предоставлено многодетным семьям более 100 земельных участков. Однако до настоящего времени данные земельные участки не обеспечены газоснабжением.



