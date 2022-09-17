Происшествия

На территории «Водоканала» в Котово тушат пожар

Происшествия 17.09.2022 07:53
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17.09.2022 07:53



На территории МУП «Котово-Вооканал» сегодня, 17 сентября произошел пожар. Как сообщает телеграмм-канал «Общественный контроль города Котово», к предприятию примчались пожарные машины. Клубы дыма поднимаются из помещения бытовки, поясняют очевидцы.



Информация о происшествии уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.


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