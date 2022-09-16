Талантливые волгоградские студенты будут получать стипендию от РУСАЛа и En+ Group









Торжественное награждение участников стипендиальной программы РУСАЛа и En+ Group состоялось накануне на Волгоградском алюминиевом заводе. Победителей конкурса тепло поздравили генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Артем Фоминых, ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий и проректор по воспитательной и внеучебной работе ВолгГМУ Валерий Загребин. Под аплодисменты ребятам вручили подарки и благодарственные письма от компании.









«Ты - в числе лучших студентов страны…», - именно такие слова звучат в поздравительном письме основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски. И эти слова обязывают стипендиатов быть и оставаться лучшими. Кроме высокой академической успеваемости, претенденты должны иметь успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие публикаций, научных достижений, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях.









Алена Давыденко обучается по специальности «Металлургия» в ВолгГТУ:

-Мы подавали на конкурс свои достижения в области металлургии и общественной деятельности. Далее был конкурсный отбор и собеседование с представителями компании, где задавались вопросы как профильные, так и по социальной работе. Так я оказалась здесь. Для меня стипендия от РУСАЛа – это новые возможности. Буду использовать ее для поездок на подобные мероприятия и дальнейшего развития в области металлургии.





В 2022 году стипендиальная программа была дополнена такими социально значимыми специальностями, как медицина и педагогика. Шесть студентов Волгограда, обучающиеся в медицинских вузах и ссузах, также стали победителями конкурса.









Владислав Федотов, студент 4 курса ВолгГМУ обучается по специальности «Лечебное дело»:

-Я узнал о конкурсе от администрации нашего университета и сразу решил принять в нем участие. Пришлось пройти несколько этапов – от сбора портфолио до тестирования и собеседования. Это было очень ответственно. Если будет возможность, я хотел бы попробовать себя в будущем и в других конкурсах компании РУСАЛ, так как знаю, что у них есть карьерные программы для врачей. Стипендия всегда важна для молодых людей, но прежде всего она показывает отношение бизнеса к молодежи. И очень приятно, что такая большая компания заботится о молодых людях и вкладывает в их будущее.









Алина Бурсулакова, студентка 3 курса Волгоградского медицинского колледжа обучается по специальности «Лечебное дело»

-Всегда активно участвую в конкурсах такого рода и рада, что получила стипендию от РУСАЛа. Стипендия – всегда хорошая поддержка для студента. Я получаю специальность «фельдшер» и в будущем планирую по программе «Земский фельдшер» работать в сельской местности.





В Волгограде участниками программы стали 58 студентов очной формы обучения профильных вузов и ссузов. Шестнадцать студентов из ВолгГТУ, ВолгГМУ, Волгоградского медицинского колледжа и Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина стали победителями и будут получать стипендию от РУСАЛа и En+ Group. Размер стипендии - от 5 до 25 тысяч рублей. Он зависит от двух факторов: уровня получаемого образования – высшее или среднее, и курса обучения.





РУСАЛ активно развивает партнёрские проекты с учебными заведениями. Компанией открыта карьерно-развивающая интернет-платформа Univer для школьников, студентов, молодых и опытных специалистов, которые планируют связать свою жизнь с энергетикой и металлургией или уже работают в этих сферах (https://career.enplusrusal.ru/). Здесь можно пройти бесплатное онлайн обучение, узнать больше о металлургии и энергетике, подать заявки на гранты, а также поучаствовать в образовательных конкурсах и проектах компании.

- Талантливая молодежь определяет будущее страны. РУСАЛ – один из самых крупных игроков на мировом рынке алюминия, постоянно выделяет средства на экологию, образование, поддержку и развитие спорта, культурные и градостроительные проекты. Это способствует мотивации молодежи и привлечению к работе на наших предприятиях, - отметил генеральный директор ВгАЗа Артем Фоминых, пригласив ребят на экскурсию по заводу.



