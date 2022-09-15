В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 15 сентября, открыли четвертую за два дня мемориальную доску с именем героя, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Как стало известно ИА «Высота 102», церемония прошла в школе, которую заканчивал Андрей Гребенников.

– В школе №11 состоялось открытие мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации на Украине гвардии ефрейтору Андрею Гребенникову, – сообщили в администрации города Камышина. – Молодой человек погиб при выполнении боевых задач, за проявленный героизм был посмертно награжден орденом Мужества.





Андрею Гребенникову на момент гибели был 31 год. По окончании школы в Камышине служил в 56-й гвардии ВДВ, после дислоцировался в Камышин, а затем продолжал службу в Туле.

О гибели военнослужащего сообщалось в марте – через 20 дней после начала спецоперации по защите Донбасса.

Напомним, что 14 сентября в городе Камышине открыли три мемориальные доски на школах, в которых учились представленные к орденам Мужества герои.

Фото и видео: администрация Камышина / t.me

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